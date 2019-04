Al menos 29 muertos en un accidente de un autobús turístico en la isla de Madeira

Poco antes, el alcalde del municipio de Caniço, Filipe Sousa, había confirmado que se habían registrado 28 víctimas mortales, 11 hombres y 17 mujeres.

Sin embargo, la agencia de noticias Lusa ha indicado a última hora que uno de los heridos, que había sido trasladado a un hospital de Funchal con pronóstico grave, ha fallecido. Los medios locales, que recogen que el siniestro se habría saldado además con más de una treintena de heridos, apuntan a que las víctimas serían de nacionalidad alemana.

El propio Sousa había confirmado previamente que "hay muertos", antes de lamentar "no tener palabras" para describir lo que ha sucedido. "No puedo enfrentarme a su sufrimiento", ha aseverado en relación a las víctimas y los familiares. El edil ha destacado que no se descarta que algunos peatones hayan sido arrollados.

Según la citada agencia, el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, viajará durante la jornada a Madeira para visitar el lugar del siniestro, cuyas causas se desconocen por el momento.

Por su parte, el primer ministro portugués, António Costa, ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y a la canciller de Alemania, Angela Merkel, "en estos momentos difíciles". "Me he enterado con mucha lástima del trágico accidente que ha tenido lugar", ha manifestado. "Quiero dar mis más profundas condolencias a todas las familias afectadas", ha añadido.

El portavoz del Gobierno alemán Steffen Seibert ha expresado a su vez sus condolencias en su cuenta de Twitter. "Nuestro más hondo pesar a todos aquellos que han perdido la vida en el autobús, nuestros pensamientos están con los heridos", ha señalado.

Un portavoz de Protección Civil ha explicado que varios miembros del mismo grupo de turistas alemanes viajaban en otro autobús, que no se ha visto afectado por el accidente.

Tres de los heridos, que se encuentran en un hospital de Funchal, la capital de Madeira, han sido sometidos a cirugía, otros 23 se encuentran en observación y dos han recibido el alta. Fuentes médicas han confirmado que no hay menores entre ellos.

El presidente de las Azores, Vasco Cordeiro, ha expresado "su solidaridad y gran pesar por el accidente del autobús turístico" en Santa Cruz. Las autoridades de Madeira, por otra parte, han declarado tres días de luto.

EL ACCIDENTE

El incidente ha tenido lugar a las 18.30 horas (hora local) cuando el autobús en el que viajaban 55 personas --aparte de un guía y el conductor--, ha volcado en una zona residencial de la localidad de Caniço.

Imágenes de las cadenas de televisión muestran el vehículo de costado junto a una pequeña carretera rodeado de las dotaciones de emergencias.

El conductor habría perdido el control del autobús en una carretera con pendiente, lo que provocó que éste volcara, según informaciones de la agencia Lusa. La Fiscalía ha abierto una investigación para discernir las causas del siniestro.