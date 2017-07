Un ministro con ciudadanía italiana se convierte en el tercer político australiano obligado a dejar su cargo

"Me he dado cuenta de que según el Gobierno italiano soy ciudadano de Italia", ha dicho Canavan, quien ha asegurado que su madre solicitó la doble ciudadanía en 2006, cuando el senador tenía 25 años, y que no tenía conocimiento de este trámite hasta este mes de julio. "No es mi intención renunciar al Senado", ha añadido Canavan, "sin embargo, dada la incertidumbre planteada por este asunto, me quedaré a un lado hasta que el asunto se resuelva definitivamente".

"No he podido confirmar si mi registro como ciudadano italiano, sin mi conocimiento o consentimiento, era válido en virtud de la legislación italiana", ha dicho Canavan, quien ha subrayado, "no nací en Italia, nunca he estado en Italia y nunca he pisado un consulado italiano o una embajada".

Según establece el artículo 44 de la Constitución australiana, está prohibido que forme parte del Gobierno cualquier persona "que esté bajo obediencia o adhesión a una potencia extranjera, sea ciudadano o tenga derecho o privilegios en una potencia extranjera". La dimisión de Canavan se ha producido después de que los senadores Larissa Waters y Scott Ludlam, de Los Verdes, fueran forzados a dejar la política tras descubrir que eran ciudadanos de Canadá y Nueva Zelanda, respectivamente.

El procurador general, George Brandis, ha declarado que el Gobierno estaba buscando asesoramiento con respecto a la ley de ciudadanía italiana y que probaría la elección de Canavan en el Tribunal Superior. "El registro fue obtenido sin el conocimiento ni el consentimiento del senador Canavan, por lo que no está violando el artículo 44 de la Constitución", ha dicho Brandis. "Sin embargo, ante la incertidumbre jurídica sobre el asunto, cuando el Senado se reunirá este martes en su sesión semanal, se hará lo necesario para que el Tribunal Superior decida sobre la cuestión", ha explicado Brandis.

Canavan está considerado una estrella de la política desde que fuera elegido en 2013. El primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, nombró a Canavan ministro del Norte de Australia a principios de 2016 y amplió sus cartera tras las elecciones de julio del mismo año, cuando fue nombrado ministro de Recursos.

La Oficina de Turnbull ha publicado una declaración confirmando la dimisión de Canavan. "El honorable senador Matt Canavan ha renunciado hoy a su cargo en el Ministerio de Recursos y del Norte de Australia", explica el Gobierno en el comunicado, que informa de que el viceprimer ministro, el honorable Barnaby Joyce, ejercerá sus funciones hasta que se resuelva el estatus de Canavan.