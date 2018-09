Trump retrasa la desclasificación de documentos sobre la posible injerencia rusa en las elecciones en EEUU

"Me he reunido con el Departamento de Justicia sobre la desclasificación de varios documentos no redactados. Han acordado publicarlos pero han dicho que al hacerlo podría haber un impacto negativo a la investigación sobre Rusia", ha dicho.

"Asimismo, aliados clave han pedido que no sean publicados", ha señalado el mandatario en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter. Por ello, Trump ha recalcado que ha pedido al inspector general "que revise estos documentos de forma rápida".

En este sentido, ha señalado que "se avanzará rápido en esto y en otras cosas que está analizando". "A fin de cuentas, siempre puedo desclasificarlos si resulta necesario. La velocidad es muy importante para mí y para todos", ha zanjado.

Entre los documentos que Trump ordenó que el Departamento de Justicia y el jefe de Inteligencia hicieran públicos figuran 20 páginas adicionales de solicitudes de garantía de vigilancia del FBI relacionadas con su exasesor de campaña Carter Page.

Trump también exigió la publicación de informes de entrevistas del FBI con Bruce Ohr, funcionario del Departamento de Justicia, relacionados con la investigación de Rusia, e informes de entrevistas del FBI relacionados con las solicitudes de la orden de vigilancia de Page, según señaló el martes la portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders en un comunicado.

Finalmente, ordenó al Departamento de Justicia que publique, sin redacciones, los mensajes de texto relacionados con la investigación de Rusia del exdirector del FBI James Comey, el exsubdirector del FBI Andrew McCabe y otros funcionarios, incluido el recientemente despedido agente del FBI Peter Strzok. Strzok ha sido criticado por enviar textos menospreciando a Trump como candidato presidencial.

Trump cesó a Comey en mayo de 2017, al principio diciendo que lo había despedido de la investigación sobre Rusia, y luego, en mayo, lo contradijo y señaló que el cese no fue "por la falsa investigación de Rusia". McCabe fue cesado en marzo por el fiscal general Jeff Sessions.

Las demandas de Trump marcan su último esfuerzo para aumentar la presión sobre el Departamento de Justicia, a quien él y sus aliados republicanos han acusado de llevar a cabo una investigación contra la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

Los demócratas aseguran que el presidente y sus aliados están politizando una investigación policial para proteger a la Casa Blanca. Trump ha negado la colusión y Rusia ha negado la intromisión, aunque todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos coinciden en que Rusia intervino en las elecciones.