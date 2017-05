Trump confirma que compartió información con Rusia porque está en su "absoluto derecho"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que compartió información con las autoridades rusas durante sus reuniones en la Casa Blanca y ha defendido que está en su "absoluto derecho" a hacerlo, confirmando así lo publicado este martes por la prensa y corrigiendo a su equipo, que había afirmado que la noticia era "falsa".



"Como presidente, quise compartir con Rusia -en una reunión abierta y programada en la Casa Blanca-, algo que tengo el absoluto derecho a hacer, hechos relativos a terrorismo y a la seguridad aérea", ha escrito en Twitter. Trump ha explicado que, "razones humanitarias aparte", su intención era que "Rusia reforzara enormemente su lucha contra el Estado Islámico y el terrorismo" en general.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....