Reino Unido vota este jueves en las elecciones que el Brexit habría evitado

Países Bajos y Reino Unido son los dos primeros países en votar en unas elecciones que se prolongarán hasta el próximo domingo. La mayoría de los países, de hecho, se pronunciarán el 26 de mayo, por lo que en ningún caso se esperan resultados antes de las 23.00 (hora peninsular de España) del domingo.

En el caso de Reino Unido, tienen derecho a voto 46,8 millones de personas y no solo ciudadanos británicos, sino también nacionales de algún país de la UE o la Commonwealth que se hayan registrado para votar. También pueden participar los británicos expatriados siempre y cuando hayan figurado en los registros los últimos 15 años.

Los colegios electorales en Reino Unido abrirán a las 7.00 y cerrarán a las 22.00 para que los ciudadanos elijan a los 73 diputados que les representarán en el Parlamento Europeo, aunque el Gobierno de Theresa May confía en que estos no lleguen a tomar posesión a principios de julio y que antes haya acuerdo para el Brexit.

El país está dividido en 12 circunscripciones --nueve de ellas en Inglaterra-- y no en todas las zonas el recuento se hará de la misma manera. El recuento en el caso de Inglaterra y Gales arrancará antes de las 22.00 del domingo, por lo que se esperan resultados poco después, mientras que en Escocia no comenzarán a contarse votos hasta pasadas las 22.00 y en Irlanda del Norte directamente se hará el lunes, por lo que no se esperan datos definitivos hasta pasados uno o dos días.

No habrá sondeos a pie de urna, pero a estas alturas pocos dudan ya de que el Partido del Brexit del euroescéptico Nigel Farage, un viejo conocido de la política británica con experiencia en el Parlamento Europeo, se hará con la victoria. Reeditaría así la victoria lograda por el Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP) en los comicios de 2014.

Laboristas y liberaldemócratas figuran por detrás en intención de voto, según unos sondeos que anticipan un descalabro para el gobernante Partido Conservador, que podría obtener menos del 10 por ciento de los sufragios. Otra de las claves será la participación, que en 2014 fue del 35,6 por ciento.

La celebración de las elecciones europeas en Reino Unido no se confirmó hasta este mismo mes, dado que el Gobierno de May quería apurar los plazos en busca de un acuerdo en la Cámara de los Comunes que no ha llegado. La 'premier' prevé hacer un cuarto y último intento a principios de junio, pero no hay garantías de que la Ley del Acuerdo de Retirada vaya a salir adelante en esta ocasión.

Tras varios aplazamientos, Reino Unido y los otros Veintisiete miembros de la UE han pactado retrasar la salida hasta el 31 de octubre, como muy tarde. Es un plazo flexible en cuanto a que permitirá a los británicos abandonar el club comunitario antes si aprueban el pacto de retirada.

El banco estadounidense JPMorgan ha elevado su previsión de un Brexit sin acuerdo del 15 al 25 por ciento y apuesta por un escenario en que May sea relevada en el cargo por el exministro de Exteriores Boris Johnson, que ya ha confirmado que aspirará a liderar el partido una vez se consume la anunciada dimisión de la primera ministra.