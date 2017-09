Prensa económica internacional: Irak y Turquía amenazan el comercio petrolero de Kurdistán después del referéndum

WSJ: Irak y Turquía amenazan el comercio petrolero de Kurdistán después del referéndum

El referéndum sobre la independencia del Kurdistán iraquí trae cola. El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, ha amenazado con cortar las exportaciones petroleras de la región para pedir un boicot de facto del crudo kurdo.

Kurdistán ha construido un propio sector petrolero independiente en contra de las probabilidades, desafiando al gobierno central de Irak en Bagdad, que reclama el control de los ingresos del crudo del país. Sin embargo, la realidad es una industria que representa el 80% de los ingresos del Gobierno Regional del Kurdistán y que exporta cerca de 600.000 barriles de petróleo al día, casi lo mismo que los petro-estados de Qatar y Ecuador.

Más de la mitad de la producción de la región se exporta a través de un oleoducto turco, resultado de un acuerdo polémico en 2013 con Ankara que permitió a los kurdos ignorar a la petrolera estatal iraquí y vender crudo de forma independiente. Bagdad se ha quejado desde hace tiempo del acuerdo, pero las compañías petroleras internacionales ahora compran rutinariamente petróleo kurdo y lo venden en el extranjero.

Bloomberg: El Brexit sigue estancado a pesar del discurso en Florencia de May

El discurso de la primera ministra Theresa May no logró romper el estancamiento del Brexit, aunque en la UE se apreció el intento. La Unión Europea quiere finiquitar otros asuntos que considera importantes antes de entrar en el tema comercial, tal y como la primera ministra británica anunció en Florencia.

La cuarta ronda de conversaciones comenzó y ambos lados siguen divididos. El ánimo predominante entre los ministro de asuntos exteriores europeos era de escepticismo sobre si las conversaciones podían pasar de la etapa de divorcio a la futura relación comercial en la cumbre de octubre. Algo que el equipo de May quiere ante todo.

El cambio en el tono del discurso no obstante fue apreciado. No obstante, según fuentes anónimas de dentro de la próxima cumbre, los ministros europeos estarían de nuevo dispuestos a derribar las esperanzas de May con respecto a comenzar el diálogo comercial.

CNN Money: China comienza a bloquear Whatsapp

La popular aplicación de mensajería WhatsApp ha sufrido graves alteraciones en su servicio en China.

Según el Observatorio Abierto de Interferencia de Red (OONI), los datos de medición de redes sugieren que los proveedores de servicios de Internet chinos comenzaron a bloquear el acceso a WhatsApp el sábado.

Los informes públicos en Twitter indican que WhatsApp, que es propiedad de Facebook, se volvió inaccesible para algunas personas ya hace una semana. Ya el martes los usuarios reportaron un servicio intermitente en la plataforma de mensajería, y en los últimos meses también se han reportado varias interrupciones.

WhatsApp se negó a comentar los últimos succesos pero algunos expertos aseguran que la compañía está siendo sufriendo la censura del régimen chino.