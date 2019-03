Piden al Supremo de Venezuela reabrir el proceso contra Guaidó

"En el marco de una medida cautelar que dictó el Tribunal Supremo de Justicia, (Guaidó) la violentó (...) será al Tribunal Supremo al que le correspondería en su momento reabrir un procedimiento por el desafío y por haber desobedecido la orden de un tribunal", ha apuntado Díaz en una entrevista con la agencia de noticias rusa Sputnik.

El TSJ prohibió el 29 de enero a Guaidó salir de Venezuela a petición de la Fiscalía General, que abrió una investigación preliminar en su contra por la supuesta comisión de delitos contra la Constitución, aunque todavía no ha formulado cargo alguno.

Díaz, quien también es abogada constitucionalista, recordó que Guaidó no ha sido imputado formalmente por ningún delito. "Él no tiene imputación formal ¿cuál es el delito por el cual él está imputado?, No está imputado por traición a la patria, ni por usurpación. En el marco de una investigación le dictaron una medida cautelar y él la violentó, le corresponde a Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia estudiar las próximas acciones", ha argumentado.

Con su entrada libre en el país ha quedado demostrado que Venezuela no es una dictadura, ha argumentado la diputada. "Un señor que está en pleno ejercicio de sus derechos y que se le desmonta la matriz de opinión en que en Venezuela hay una dictadura y que no lo vamos a perseguir", ha subrayado.

Guaidó ha regresado este lunes al país tras partir el pasado 22 de febrero a una gira latinoamericana que le llevó a Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, donde fue recibido por cada uno de los presidentes de estos países.