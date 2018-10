Palestina pide a Australia que reconsidere su estudio sobre el traslado a Jerusalén de su Embajada en Israel

Canberra seguiría así los pasos de Estados Unidos, primer país en anunciar la medida diplomática en apoyo al Estado israelí, un movimiento que ha suscitado duras críticas por parte de palestinos y líderes de Oriente Próximo.

Morrison resaltó que Canberra "está comprometido con la solución de dos estados", si bien apuntó que, "francamente, no ha ido bien y no se han hecho muchos progresos". "No se sigue haciendo lo mismo si se esperan resultados diferentes", agregó. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció a Morrison que considere la medida.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores palestino ha hablado de "lógica de la paradoja" por parte de Morrison al defender la solución de dos estados mientras considera el traslado de la Embajada.

"¿Cómo puede Australia seguir animando a los palestinos (a participar en conversaciones de paz) cuando hace justo lo contrario al declarar su intención de reconocer Jerusalén como capital de Israel?", se ha preguntado.

"Una medida así animaría a la potencia ocupante --en referencia a Israel-- a negarse a sentarse y negociar con Palestina, lo que nos alejaría de la posibilidad de lograr la paz, el objetivo del que habla Morrison", ha argumentado.

En este sentido, el Ministerio ha recordado además que las palabras de Morrison sobre la posibilidad de trasladar la legación a Jerusalén para avanzar en el proceso de paz contrasta con la decisión de Australia de rechazar el borrador votado en la Asamblea General de Naciones Unidas para reconocer la autoridad de la delegación palestina con el argumento de que alejaría a las partes de la mesa de negociaciones.

"El compromiso con la solución de dos estados significa no dar pasos unilaterales que puedan socavar el estatus de Jerusalén", ha subrayado en su comunicado, recogido por la agencia palestina de noticias WAFA.

Por último, ha apuntado que las palabras de Morrison, formuladas durante un acto de campaña del ex embajador australiano en Israel David Sharma de cara a las próximas elecciones, "no tuvieron en cuenta el impacto sobre los intereses de su país en el mundo árabe e islámico".

Las palabras de Morrison contrastan con la postura de la ministra de Exteriores australiana, Julie Bishop, quien se ha mostrado contraria a la idea de trasladar la Embajada a Jerusalén.