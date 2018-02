Prensa económica internacional: La Reserva Federal podría subir los tipos de interés por la subida de la inflación en EEUU

WSJ: La Reserva Federal podría subir los tipos de interés por la subida de la inflación en EEUU

La inflación de Estados Unidos se aceleró durante enero y generó nerviosismo en los mercados. Según un informe del Departamento de Trabajo, el índice CPI, que mide la evolución de los precios del consumidor, subió 0,5% el mes pasado y excedió así lo esperado por los analistas.

La inflación subyacente, que excluye precios volátiles como alimentos y combustible, subió 0,3%; el incremento más alto desde enero del año pasado. El aumento a 12 meses del índice CPI se mantuvo en 2,1% con una inflación subyacente que subió a 1,8%; al igual que en diciembre.



Bloomberg: Boris Johnson defiende el Brexit y crece la grieta en el gobierno de Theresa May

El canciller británico e ideólogo de la campaña anti europea, Boris Johnson, dijo que frenar el Brexit sería "una traición" y el divorcio con la Unión Europea "no es un camino de miedo sino de esperanzas".

"Yo temo que alguna gente está más que determinada para frenar el Brexit, para revertir el voto del referéndum del 23 de junio del 2016 y frustrar el deseo de la gente. Creo que sería un desastroso error, que va a llevar a permanentes sentimientos de traición. No podemos y no vamos a permitir que suceda", dijo el canciller, en una dura advertencia a los propios miembros de su partido que se oponen al Brexit, en un conservadurismo dividido y cuya grieta se ha extendido al gabinete de la primera ministra Theresa May.



CNN Money: Wanda vende su 18% del Atlético de Madrid acorralada por sus deudas millonarias

Wang Jianlin, el que hasta hace poco ha sido el hombre más rico de China, ha decidido vender su participación en el Club Atlético de Madrid S.A.D. Según han confirmado fuentes del mercado, el propietario de Dalian Wanda Group ha acordado el traspaso del 18% del capital del equipo rojiblanco que adquirió hace apenas tres años. El inversor, cuyo 'holding' da nombre al nuevo estadio del Atleti, se ha visto obligado a desprenderse de este paquete accionarial por las elevadas deudas que arrastra su conglomerado industrial.