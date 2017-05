La ONU alerta de que la violencia en Venezuela ha llegado a niveles "muy elevados" y pide solución política

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha manifestado alarma este miércoles por la situación "extremadamente difícil" en Venezuela, donde "la violencia ha llegado a niveles muy elevados" y ha reclamado la necesidad de "facilitar encontrar una forma de mediación para ayudar a resolver esta crisis política".

"Sigo muy de cerca la situación y mantengo un número de contactos con diferentes personas implicadas en el conflicto como mediadores, expresidentes, el Vaticano y líderes regionales con el objetivo de facilitar encontrar una forma de mediación para ayudar a resolver esta crisis política", ha defendido Guterres en rueda de prensa en la Eurocámara tras su discurso solemne ante el pleno de la institución en Estrasburgo.

Guterres ha avisado de que "la violencia ha llegado a niveles muy elevados" en Venezuela y la situación es "extremadamente difícil", por las "dificultades políticas" pero también por las "enormes dificultades socioeconómicas".

"Estamos extremadamente preocupados por las violaciones de los Derechos Humanos", ha agregado el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, tras recordar que el pleno del Parlamento Europeo ya condenó en su resolución del 27 de abril "la represión ejercida por las fuerzas de seguridad venezolanas contra manifestantes pacíficos" y ha alertado de que en las últimas semanas han muerto "más de 45 personas, hasta 50" en Venezuela.

Tajani ha asegurado que en Venezuela "hay un problema" con el encarcelamiento de los opositores. "Tenemos hombres y mujeres encarcelados solo porque están contra el Gobierno del señor Maduro. Esto no es democrático y no puede ocurrir", ha avisado, recordando que "hace unos días" mantuvo una discusión con Lilian Tintori, la esposa del líder opositor encarcelado Leopoldo López. "No tiene ni idea de donde está", ha denunciado.

"No es un problema de quién va a ser el jefe del Gobierno o el presidente de la República. Esto no es un problema de la Unión Europea. Nosotros sólo defendemos la democracia y el derecho de la oposición de estar fuera de la cárcel", ha subrayado, insistiendo en que la Eurocámara también criticó en su resolución de finales de abril "la violación de la Constitución de Venezuela" y reclamó al Gobierno de Caracas respetar "la separación de poderes" y garantizar que la Asamblea Nacional pudiera desempeñar su papel.

Tajani ha apelado a la necesidad de encontrar "soluciones pacíficas" y "no una guerra civil" en Venezuela y ha revelado que ha escrito al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, "para animar" a la búsqueda de "un camino positivo".

"Podría enviar una delegación de eurodiputados, si se desea, para intentar hablar con ambos bandos", ha avanzado Tajani, que ha insistido en la urgencia de resolver la situación y que "es inaceptable" que niños, algunos de "sólo 3 o 4 meses" estén muriendo en Venezuela "porque no hay medicinas".

"Estamos intentado hacer todo lo que está en nuestro poder para defender el derecho de todos los venezolanos, para defender la democracia. Este es el trabajo del Parlamento Europeo", ha zanjado el italiano.