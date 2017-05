La ONU lamenta la retención del pasaporte de Capriles y dice que espera que no tenga que ver con su reunión

"Esperaba ver a Henrique Capriles en la ONU para escuchar su postura sobre Venezuela. Lamento que no haya podido viajar", ha escrito el alto comisionado a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

Asimismo, Al Hussein ha expresado su esperanza de que la confiscación de su documentación "no sea una medida en represalia por la reunión que iba a tener conmigo mañana (viernes) en la ONU", ha agregado.

En una transmisión en vivo a través de las redes sociales, Capriles ha mostrado cómo le escoltaba un grupo de policías a una oficina de migración en el aeropuerto internacional de Caracas, mientras una funcionaria llevaba su pasaporte en la mano.

Minutos después, fuera del aeropuerto, el también gobernador del estado de Miranda ha mostrado un acta del incidente donde se le informa que su documento ha quedado retenido. El político, que fue recientemente inhabilitado para presentarse a cargos públicos, no ha explicado por qué las autoridades venezolanas han adoptado esa medida.

"Mi pasaporte me lo robaron porque así se puede calificar", ha dicho Capriles a las puertas del aeropuerto, tras informar de que su documento estaba vigente hasta 2020. "Lamentablemente a todas las personas allá en Naciones Unidas, no he podido viajar, no voy a poder asistir a la reunión con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos", ha añadido.

Ante la imposibilidad del viaje, el dirigente opositor venezolano ha informado de que se sumará a la marcha opositora del jueves que, como ocurre casi a diario, ha sido bloqueada por las fuerzas de seguridad con gases cuando se dirigía a la sede del Ministerio del Interior y Justicia para pedir el fin de "la represión".

Capriles ha dicho esta semana que se reuniría el viernes con Zeid Raad al Hussein para hablar sobre la crisis política venezolana y entregar información sobre los recientes casos de manifestantes fallecidos, heridos y presos.

La oposición ha protagonizado numerosas protestas dede inicios de abril para exigir que se convoquen elecciones adelantadas para sustituir al presidente del país, Nicolás Maduro, quien por su parte alega que sus enemigos quieren de esta forma derrocarlo. La ola de protestas, saqueos y disturbios en el país ha dejado un saldo de más de 40 muertos.