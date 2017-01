Mundo

Morales considera "justa pero insuficiente" la condena a Luis García Meza por el Plan Cóndor

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha considerado que la condena emitida por un tribunal italiano contra el ex dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981), entre otros siete ex represores latinoamericanos, por el Plan Cóndor es "justa pero insuficiente" "Justicia italiana dictó cadena perpetua a ocho ex militares y ex policías por violaciones y torturas en dictadura, promovidas por el Plan Cóndor. Este es un veredicto justo pero insuficiente", ha escrito el líder indígena en su cuenta oficial de la red social Twitter.