Mogherini descarta que la UE adopte nuevas sanciones contra Irán para que Trump mantenga el pacto nuclear

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha descartado que los Veintiocho aprueben este lunes nuevas sanciones contra Irán por su papel en Siria para tratar de convencer a la Administración de Donald Trump de mantener la validez del acuerdo nuclear iraní, como han propuesto Francia, Reino Unido y Alemania.

Washington ha avisado de que solo mantendrá su acuerdo nuclear en el futuro si se ataja el programa balístico iraní y su papel desestabilizador en los conflictos en países vecinos, aunque la posibilidad de nuevas sanciones a Irán por motivos no relacionados con el acuerdo nuclear divide a los Veintiocho.

"No preveo que se tome ninguna decisión sobre esto hoy. Ya tenemos sanciones en vigor contra Irán no relacionadas con lo nuclear. No espero que los ministros tomen decisiones sobre esto hoy", ha avanzado la jefa de la diplomacia europea en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión en Luxemburgo de los 28 jefes de la diplomacia europeos, que estará dominada por la crisis siria tras la operación militar conjunta de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra varias instalaciones vinculadas al programa de armas químicas del régimen sirio.

Francia, Alemania y Reino Unido han presentado una propuesta a sus colegas de la UE para aprobar sanciones contra "una quincena" de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y de la milicia chií libanesa Hezbolá por su papel desestabilizador en Siria para tratar de convencer a Trump de mantener a su país en el acuerdo nuclear iraní antes de la fecha límite del 12 de mayo, aunque varios países dudan que sea la mejor estrategia dado que "no hay garantías" de que Washington aceptará mantener el acuerdo nuclear y por el temor a que nuevas sanciones refuercen "a los duros" del régimen iraní, según han explicado a Europa Press varias fuentes diplomáticas y europeas.

Italia es "el único país" que rechaza abiertamente las sanciones, aunque "España, Austria y Suecia" también tienen reservas si bien "no bloquearán si se llega a un consenso", han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas. Mogherini ha admitido que la fecha del 12 de mayo es "una fecha límite" pero la decisión de la Administración estadounidense para mantener o no en suspenso las sanciones nucleares levantadas a Irán podría llegar "antes".

"Hacemos todo lo que podemos para trabajar con nuestros amigos estadounidenses para garantizar que todas las partes siguen plenamente comprometidas con la plena aplicación del acuerdo, como ha sido el caso hasta ahora", ha remachado. La jefa de la diplomacia comunitaria ha recordadoque en la última reunión entre el 5+1 e Irán para revisar el acuerdo "todo el mundo" reconoció que Irán cumple "plenamente" sus compromisos, algo que también ha certificado la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) en once ocasiones, al tiempo que ha incidido en la importancia de preservar "la credibilidad" del organismo internacional en un momento en el que hay posibilidad de que haya "algunas discusiones interesantes con Corea del Norte".

Mogherini ha incidido en que es "esencial" que los Veintiocho se mantengan "unidos" y ha confiado en que todas las partes reiteren su "compromiso inequívoco con la plena aplicación del acuerdo nuclear con Irán". "Para nosotros mantener el acuerdo nuclear en vigor es vital. Es un interés estratégico para la Unión Europea y lo mantendremos", ha remachado Mogherini.

El ministro de Exteriores belga, Didier Reynders, ha asegurado que aprobar nuevas sanciones contra Irán no es "prioridad" pese admitir una "preocupación enorme" por el programa balístico iraní pero ha avisado de que hace falta "diálogo" con Rusia e Irán para resolver la crisis en Siria, donde "no habrá una solución militar".

La ministra de Exteriores austriaca, Karin Kneissl, ha explicado que Siria "eclipsará muchos asuntos en la agenda", al ser preguntada si habrá acuerdo sobre nuevas sanciones a Irán, mientras que el ministro de Exteriores holandés, Stef Blok, ha considerado que "posiblemente no" se aprueben y el ministro de Exteriores lituano, Linas Lincevicius, ha admitido que no está "seguro" de que se aprueben de aquí al 12 de mayo, aunque están "abiertos a esta opción".

"Si podemos hacer gestos en la dirección de tranquilizar a los estadounidenses, creo que esta discusión tendrá lugar pero no hay que cometer el fallo capital de perder a Irán", ha agregado el ministro de Exteriores luxemburgués, Jean Asselborn, que ha admitido que hay "problemas" con la política exterior de Irán y también ha dejado claro que "su política balística" no está "en línea con el espíritu" del acuerdo nuclear. "Europa hará todo para que este acuerdo no se rompa", ha remachado.

"Estamos en desacuerdo con el papel de Irán en la región.Y lo mismo sobre su programa balístico y su participación en Siria", ha agregado el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, que ha avanzado que informarán del "diálogo intenso" que han mantenido Alemania, Francia y Reino Unido con EEUU durante el fin de semana, al tiempo que ha insistido en la importancia de mantener el acuerdo nuclear iraní.