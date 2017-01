May incluye la salida del mercado único y de la unión aduanera entre las prioridades del 'Brexit'

El plan de doce puntos refleja la postura de May de que Reino Unido no será miembro "parcial" de la UE, "mitad dentro y mitad fuera", según el discurso sobre el 'Brexit' que prepara la mandataria. Así, dejará claro por primera vez que Reino Unido no busca una versión rebajada del 'Brexit' como la que defienden los partidarios de la permanencia en el bloque comunitario.

"Queremos una asociación nueva entre iguales entre un Reino Unido independiente, autogobernado y global y nuestros amigos y aliados de la UE", recoge el discurso de May. "No a una pertenencia parcial a la UE, una pertenencia asociada ni a nada que nos deje mitad dentro y mitad fuera. Queremos adoptar un modelo que ya disfrutan otros países. No queremos las migajas de la pertenencia", prosigue. "Reino Unido se va de la Unión Europea. Mi trabajo es conseguir el acuerdo adecuado para Reino Unido en ese sentido", apostilla.

Así, May se posicionará en la línea de los conservadores euroescépticos y prometerá que Reino Unido será "una gran nación global comerciante" que sea "respetada en todo el mundo y fuerte, confiada y unida en casa".

En el centro de la estrategia de salida de la UE estará el control de las fronteras del país, aunque también defenderá los derechos de los expatriados británicos o la salida de Reino Unido de la jurisdicción de los tribunales europeos.

Además, incluye cuatro principios rectores para las negociaciones: certeza y claridad, un Reino Unido más fuerte, u Reino Unido más justo y un Reino Unido auténticamente más global.

Tras el triunfo del 'Brexit' en el referéndum del 23 de junio de 2016, May se hizo cargo del Gobierno y se comprometió a activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa a finales de marzo para comenzar las negociaciones de salida de la UE.