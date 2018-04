Macron dice que el ataque en Siria tuvo "un marco legítimo" y fue "por el honor de la comunidad internacional"

"Tres países hemos intervenido y lo digo con franqueza: por el honor de la comunidad internacional. Para, dentro de un marco legítimo, multilateral y de manera dirigida, sin ninguna víctima humana, destruir tres lugares de producción de armas químicas", ha explicado en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia).

A su juicio, este ataque tripartito en Siria "no tienen nada que ver" con las guerras de Irak o Libia porque "no se ha declarado la guerra a nadie". "Si creemos en el multilateralismo, en la fuerza del Derecho, en un momento dado debemos poder decidir no ceder al cinismo de aquellos que no apoyan el multilateralismo", ha señalado.

El presidente francés ha subrayado que hay resoluciones de Naciones Unidas, apoyadas por todos los miembros del Consejo de Seguridad, incluido el propio Vladimir Putin, que condenan los ataques con armas químicas.

Macron ha explicado que la única guerra en Siria con la que Francia está "comprometida" es la guerra contra la organización terrorista Estado Islámico y otros grupos extremistas que "han atacado" Europa y "han provocado centenares de muertos" en el bloque comunitario. "Esta guerra es legítima, tiene un marco y estamos completamente implicados", ha dicho.

"Pero hay una guerra paralela y es la de Bashar al Assad contra su pueblo y sus opositores desde hace ya siete años. No hemos declarado la guerra a Al Assad, pero hemos desarrollado un trabajo constante, diplomático y humanitario para cumplir nuestro deber de defender nuestros valores, y lo asumo perfectamente", ha reivindicado.

Macron ha salido así al paso de las críticas expresadas por Los Verdes y el grupo Izquierda Unitaria Europea (GUE), así como por algunos eurodiputados euroescépticos. El presidente francés ha contestado con indignación a algunas de estas preguntas.

"Los mismos que se indignan cada vez ante imágenes que hemos visto, de mujeres y niños muertos por ataques de cloro nos dicen: quedémonos sentados. ¿Los derechos son para nosotros, los principios son para nosotros pero la realidad es para otros? ¡No!", ha enfatizado.