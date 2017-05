Lituania, uno de los cinco países que podrían acoger a los homosexuales perseguidos en Chechenia

El ministro lituano de Asuntos Exteriores, Linas Linkevicius, ha asegurado en declaraciones a la BBC que "hay que actuar ya" porque estas personas "están sufriendo".

Decenas de homosexuales han logrado huir de la república rusa y ahora están a la espera de recibir apoyo de una serie de países que se han presentado voluntarios para ayudarlos. A nueve chechenos ya se les han garantizado los visados, dos de ellos a Lituania, donde ya se encuentran.

No obstante, el resto de países implicados no se ha conocido, para evitar problemas, si bien Linkevicius ha señalado que se trata de naciones "aliadas".

La decisión de Vilna es, según ha indicado, un "mensaje implícito" a Rusia, "encargada del cuidado de los ciudadanos rusos cuyos derechos se han violado".

La Red Rusa de LGBT ha ayudado a la evacuación de 43 personas de Chechenia, la mayoría de ellos aún escondidos en Rusia mientras continúan las negociaciones con los países que les acogerán.

Un portavoz del grupo ha indicado que Reino Unido, que condenó la persecución a este colectivo, ha decidido no ayudar con los visados. Por otro lado, personal de la Embajada de Estados Unidos ha asegurado, de forma privada, que las solicitudes para la obtención del visado de estos ciudadanos será, con toda probabilidad, denegada.

"No pueden quedarse mucho más tiempo en Rusia, sabemos que no es seguro para ellos quedarse aquí", ha indicado.

A principios de abril, una investigación del diario ruso 'Novaya Gazeta' acusó a la Policía chechena de haber asesinado a tres homosexuales durante una redada exclusivamente dirigida contra la población LGBTI.

El periódico asegura que ha confirmado al menos tres asesinatos extrajudiciales a manos de la Policía, pero sospecha que en realidad el número de fallecidos es mucho mayor. Las edades de las víctimas oscilarían entre los 16 y los 50 años, y entre los desaparecidos se encuentran al menos dos prominentes reporteros de televisión.

Posteriormente, el mismo diario denunció el establecimiento de un campo de concentración destinado únicamente a homosexuales. Según esta investigación, el propio presidente de la república federal rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, habría visitado el centro.

Todo habría tenido su origen en el momento en que el grupo de activistas GayRussia solicitó permiso para convocar desfiles del Orgullo en cuatro ciudades de la región del Cáucaso Norte, donde se encuentra Chechenia. Su idea consistía en recabar las esperadas negativas de las autoridades locales para presentar un caso de discriminación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Según 'Novaya Gazeta', las autoridades chechenas decidieron actuar en ese momento, usando como cebo las redes sociales, para identificar a la población gay, como fue el caso de un joven de 16 años detenido y apaleado, según un usuario de la red social Vkontakte. "Volvió a su casa convertido en un saco de huesos", indicó.

LAS AUTORIDADES DESMIENTEN LA INFORMACIÓN

Tras salir a la luz estas informaciones, el portavoz del Gobierno checheno, Alí Karimov, negó por completo las acusaciones del medio, argumentando que en Chechenia no existen homosexuales.

"Es imposible perseguir a quien no existe en la república. Si hubiera gente así, las fuerzas de la ley no tendrían que preocuparse por ellos, porque sus propias familias se encargarían de mandarles a un lugar del que jamás regresarían", aseveró el portavoz del presidente checheno Ramzan Kadirov, quien lleva a sus espaldas multitud de acusaciones de violar los Derechos Humanos en la ex república soviética.