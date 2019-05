La Fiscalía colombiana asigna a un agente especial para investigar la detención de 'Santrich'

Un juez ha legalizado en la madrugada de este domingo el arresto tras considerar cumplidos todos los requisitos legales. Sin embargo, el procurador delegado en el proceso ha apelado la decisión del juez, al igual que los abogados de 'Santrich'.

Los abogados han dicho que la captura no fue legal por al menos tres razones: consideran que aunque 'Santrich' no se ha tomado posesión debido a su detención, sigue siendo aforado que debería ser investigado por la Corte Suprema y también afirman que la legalización se hizo pese a que 'Santrich', según la defensa, no se encontraba en un estado óptimo de salud -ni era consciente- para atender la diligencia.

En tercer lugar, los abogados alegan que cuando 'Santrich' fue detenido no estaba en libertad y que nunca se cumplió el habeas corpus en el que se ordenaba su excarcelación inmediata por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras denegar su extradición.

'Santrich' se encuentra hospitalizado tras cortarse las venas después de su excarcelación e inmediata detención e incluso se informó de que estaba el sábado en "paro cardiorespiratorio", extremo que fue posteriormente desmentido por la Clínica Méderi, donde se encuentra ingresado.

'Santrich' llevaba un año detenido acusado de narcotráfico por un tribunal de Nueva York. La JEP puso en libertad al exguerrillero ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos nunca remitió las pruebas solicitadas. La Fiscalía General de Colombia ha señalado que la nueva detención del exguerrillero se debe a nuevas pruebas en su contra por narcotráfico.

EL CASO 'SANTRICH'

'Jesús Santrich' fue detenido el 9 de abril de 2018 en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia debido a que sobre él pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde ese momento se puso en marcha la huelga de hambre.

El exguerrillero, que participó en las negociaciones de paz de La Habana que culminaron con la desmovilización de las FARC, está acusado de haber participado en un acuerdo para transportar diez toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de unos 15 millones de dólares.

Tanto él como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político surgido de la guerrilla, afirman que es víctima de un montaje conjunto del Gobierno estadounidense para llevar a los líderes de la antigua guerrilla ante los tribunales norteamericanos.

Sin embargo, y como parte del Acuerdo de Paz, 'Jesús Santrich' no está sujeto a la justicia ordinaria, sino a la justicia transicional de la JEP.