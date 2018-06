La Fiscalía del TPI alerta sobre "ciertos aspectos" de la absolución de Bemba que amenazan al Tribunal

Bemba, ex vicepresidente y ex líder rebelde de República Democrática del Congo (RDC), ordenó la entrada de tres batallones --unos 1.500 hombres-- del Movimiento de Liberación de Congo (MLC) a República Centroafricana, a petición del entonces presidente centroafricano, Ange-Félix Patassé, enfrentado al ex jefe del Ejército y posteriormente presidente del país François Bozizé, según estableció el TPI.

En 2016, fue condenado a 18 años de cárcel por dos cargos de crímenes contra la Humanidad y tres de crímenes de guerra, en un fallo emblemático porque era el mayor alto cargo juzgado en el TPI hasta la fecha y el primero por los delitos cometidos por las tropas a su cargo (responsabilidad de mando) y en considerar la violencia sexual un crimen internacional.

Bemba recurrió y la Sala de Apelaciones lo absolvió el pasado viernes alegando que la Sala de Juicios juzgó hechos que quedaban fuera de los cargos imputados y cometió "serios errores" en la valoración que hizo de si el líder congoleño "adoptó todas las medidas necesarias y razonables para evitar, reprimir o castigar" los crímenes perpetrados por sus subordinados.

Bensouda, motor de la causa contra Bemba que no ha ocultado su decepción con la sentencia absolutoria, ha emitido un segundo comunicado este miércoles, ahora que ha tenido tiempo para "revisar cuidadosamente" la decisión de la Sala de Apelaciones, en el que alerta sobre "ciertos aspectos" que le generan preocupación. "Y que espero que sean corregidos con el tiempo", ha dicho.

La principal crítica que ha hecho a los tres jueces que se han ocupado del recurso de Bemba es que "se han apartado del tradicional modelo de apelación (...) que no solo ha aplicado el TPI desde su creación, sino también los tribunales 'ad hoc' de la ONU y otras jurisdicciones penales internacionales".

Este estándar habitual, ha explicado Bensouda, implica que la Sala de Apelaciones no entra a valorar las pruebas ventiladas en la Sala de Juicios a no ser que la parte demandante demuestre que ésta última no llegó a las "conclusiones razonables" que cabría esperar conforme a la evidencia aportada.

La fiscal jefe ha reprochado a la Sala de Apelaciones que se haya atribuido la potestad de "identificar conclusiones que puedan ser cuestionadas razonablemente para revertirlas", lo cual "confunde" las funciones que deben desempeñar los jueces en el juicio y en la apelación.

En segundo lugar, la jurista gambiana ha lamentado que la Sala de Apelaciones haya decidido crear una nueva doctrina sobre cómo debe imputar el TPI. "El nivel de detalle que podría exigírsele ahora a la Fiscalía en los cargos podría provocar dificultades en el procesamiento de futuros casos que impliquen extensas campaña de victimización, especialmente cuando el acusado no es el autor directo, sino un comandante remoto", ha señalado.

Además, ha considerado "desafortunado" que "este significativo e injustificado alejamiento de la jurisprudencia previa del TPI (...) y su sustitución por una nueva, con estándares inciertos y no probados, haya tenido lugar en el caso más grave de violencia sexual y de género (...), más en un momento en el que hay una extrema necesidad de enviar un claro mensaje a nivel internacional de que estos abyectos crímenes no deben quedar impunes".

CON LAS VÍCTIMAS

Bensouda ha subrayado que el fallo que absuelve a Bemba es definitivo y como tal, a pesar de sus críticas, solo puede respetarlo. No obstante, ha hecho un llamamiento a la Sala de Apelaciones a que sea fiel a sus propios estándares y precedentes.

La fiscal jefe ha aprovechado además para defender el trabajo de su oficina y de todos los aliados que ha tenido durante los diez años que ha durado el proceso judicial. "Está claro que se cometieron graves crímenes en República Centroafricana por parte de las fuerzas de Bemba (...) La carnicería fue muy real", ha sostenido.

Bensouda se ha mostrado especialmente afectada por las víctimas, ya que en su momento batieron récord en el TPI por su participación en el caso contra Bemba. Más de 5.000 supervivientes de los crímenes del MLC se implicaron de algún modo, la mayoría con sus testimonios.

"Muchas expresaron su satisfacción por haber podido contar su historia al mundo, por ser reconocidas como víctimas", ha recordado. Ahora, Bensouda ha pedido al Fondo Fiduciario para Víctimas del TPI que, aunque no podrá continuar con las indemnizaciones económicas debido a la absolución, encuentre otro modo de dar "una respuesta reparadora" a estas personas.

"El TPI seguirá con renovada determinación en su lucha contra la impunidad de los perpetradores de los crímenes más graves. Mi oficina está firmemente comprometida con su cometido, con el clamor de las víctimas siempre en nuestro pensamiento", ha ratificado. "Sois nuestra fuente de inspiración", ha concluido.