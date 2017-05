Alonso: "La inflexión llegará cuando Honda traiga una evolución potente"

El piloto español de McLaren Fernando Alonso se mostró contento del rendimiento de su monoplaza en el Gran Premio de España, carrera en la que terminó duodécimo, si bien puntualizó que "el punto de inflexión llegará cuando Honda traiga una evolución potente" del motor.

El dos veces campeón del mundo de la Fórmula Uno terminó por vez primera en lo que va de curso una carrera, aunque no pudo defender la séptima posición que consiguió en la sesión de clasificación del sábado.

"Estoy contento de cómo ha ido el fin de semana de todas maneras. Ayer pude hacer una vuelta súper y hoy mi coche ha acabado sin problemas mayores. Así que pasito a pasito", explicó tras la carrera disputada en el trazado de Barcelona-Cataluña.

No obstante, el piloto asturiano se mostró algo crítico con las prestaciones del motor que proporciona Honda, una circunstancia que, según su opinión, le impide luchar todavía por los puntos.

"El punto de inflexión llegará cuando Honda traiga una evolución potente. Al final yo creo que de chasis no vamos mal para estar en la Q3 de manera normal, pero nos falta ahora potencia y fiabilidad. Ojalá se haya solucionado la fiabilidad viendo que el coche ha acabado perfectamente", resaltó.

En este sentido, el asturiano admitió estar "frustrado por no tener una máquina" que le permita "luchar delante", si bien prefirió mirar el lado positivo de las cosas.

"La mitad de los pilotos de la parrilla no han subido nunca al podio. Yo no me puedo quejar. Son unos años de dificultades, pero llegaran mejores momentos", agregó.

Tras este duodécimo puesto, Alonso ya piensa en las 500 Millas de Indianápolis, que correrá el próximo 28 de mayo. De hecho, el asturiano viaja hoy mismo hasta Estados Unidos donde mañana ya realizará los primeros entrenamientos.

"Ahora paso la noche en el avión, aterrizo y me subo a otro coche. Me quedan 14 horas para descansar en el avión. Tengo una semana de entrenamientos. La crono es el próximo fin de semana y tengo unos días libres que los dedicaré a la promoción. Llegaremos al domingo 28 de mayo con las fuerzas justas pero con ganas de pasarlo bien", concluyo.