La pasarela independiente MFShow para en febrero para reinventarse

La pasarela independiente de moda de Madrid MFShow no se celebrará durante la próxima edición de febrero con el objetivo de volver en septiembre próximo con un "ambicioso" proyecto con las tendencias de moda y estilo de vida como plato fuerte.

"No es un adiós, es un hasta luego, es una parada técnica con fecha de regreso", ha explicado hoy a EFE la directora de comunicación de MFShow, Blanca Zurita, quien asegura que en la próxima edición de septiembre volverán "con una nueva estrategia, más rompedora, más actual, más de vanguardia".

Tras meses de reflexión, Blanca Zurita y Domingo Llull, fundadores de MFShow han considerado que es el momento de parar y reestructurar esta pasarela con el objetivo de lanzar un nuevo formato que les diferencia, a nivel "internacional".

"Volveremos con una plataforma ambiciosa, donde las tendencias serán la columna vertebral y la costura pasará a un segundo plano", adelanta Zurita, quien considera que hoy se valora el concepto estilo de vida unido a la moda".

Por un sendero diferente al que hasta ahora han caminado, Zurita y Llull pretender mostrar lo que ocurre en la calle.

"Queremos hacer un formato que nos diferencie, que enriquezca los contenidos de moda, que se cuente qué pasa en la calle", añade Zurita, quien adelanta que será una plataforma que lleve las tendencias de hombre, mujer y niño a la ciudad con la sostenibilidad como bandera.

Desde hace ocho meses, los fundadores de MFShow trabajan en esta nueva idea, pero no están dispuestos a desvelar todo, quieren jugar con el factor sorpresa para conseguir una "identidad propia".

La pasarela MFShow, que nació 15 septiembre de 2011 con los desfiles de Alvarno y The Second Skin Co en el Museo del Traje (CIPE) de Madrid y que tenía dos ediciones anuales (febrero y setiembre), ha sido pionera en presentar desfiles de talles grandes, para mujeres con curvas, que van más allá de la talla 44.

También ha sido protagonista de los vistosos desfiles de Jorge Vázquez realizados en el Jardín Botánico de Madrid o en el centro financiero de la capital.

Otro de sus grandes impulsos a la moda de España fue la creación de la primera pasarela masculina en la que se vieron las propuestas de García Madrid o Lander Urquijo.

Tampoco pasa por alto la sensibilidad de MFShow por la moda sostenible, una camino que emprendió junto a Ecoembes y la creatividad de Moisés Nieto, una moda que cada día adquiere mayor disensión y que promete ser uno sus pilares más importantes de su vuelta.