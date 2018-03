MADRID. ROMMY ARCE, "TRANQUILA" PESE A LA ADMISIÓN DE LA QUERELLA CON TRAS ELLA POR LOS INCIDENTES DE LAVAPIÉS

La concejala presidenta de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, se encuentra "tranquila" tras la admisión a trámite de la querella de un sindicato policial por el tuit que publicó tras la muerte del mantero senegalés Mame Mbayé, puesto que "la libertad de expresión no es delito".



Así lo indicaron a Servimedia fuentes cercanas a la concejala, que se encuentra fuera de Madrid, después de que el juzgado de Instrucción número 9 de Madrid admitiera ayer por la tarde a trámite la querella por presunto delito de odio que presentó la Unión de Policía Municipal por los tuits que publicó tras la muerte de Mbayé; el principal, comparándola con la de Lucrecia Pérez, asesinada por racismo, y hablando de "xenofobia institucional" y culpando al capitalismo.

Según las fuentes consultadas, Arce está convencida de que "la libertad de expresión no es delito", y de que "la judicialización de la política hace daño a la democracia", pero en cualquier caso tomará "las medidas que haya que tomar frente a esta denuncia".

QUINTO IMPUTADO

El portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, por el contrario, resaltó que Arce "es el quinto imputado en el gobierno de Carmena, en este caso por un posible delito de odio en sus tweets en los que comparaba la actuación policial de Mame Mbaye con el asesinato de Lucrecia Pérez" y que la jueza, a diferencia de la alcaldesa, sí entiende que puede haber un reproche penal”.

Almeida se preguntó “hasta cuándo Carmena va a seguir incumpliendo y va a seguir siendo papel mojado el código ético de Ahora Madrid", y criticó que "pide para los demás lo que no se aplica ni a sí misma ni a su equipo de Gobierno”.

Por último, Almeida recordó que Arce ha sido reprobada en el Pleno del Ayuntamiento “precisamente porque se dedica a este tipo de algaradas más que gestionar los problemas de los ciudadanos", sin que la alcaldesa obrara en consecuencia, y pidió a ésta que no sólo se reúna con el sindicato de manteros, sino también con los vecinos y comerciantes de Lavapies.



