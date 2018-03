MADRID. CARMENA NO TIENE PREVISTO VISITAR LAVAPIÉS POR LOS RECIENTES DISTURBIOS

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no tiene prevista una “visita específica” al barrio de Lavapiés por los disturbios ocurridos en los últimos días, pero, según la portavoz de su Gobierno, Rita Maestre, “es muy probable que acuda” en los próximos meses, igual que hace con el reso de zonas de la ciudad.



Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Maestre insistió en que no habrá “ceses o dimisiones” por los sucesos de Lavapiés, porque la actuación del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, fue “extraordinariamente correcta”, igual que la de la Policía Municipal.

Sobre la visita al barrio que le reclamó ayer, en el Pleno del Ayuntamiento, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, Maestre contestó que “no hay ninguna visita específica prevista”, porque, “por responsabilidad”, el Gobierno municipal debe “llamar a la calma”, principio que dijo que guió su forma de gestionar la crisis, y poner en valor que Lavapiés es “un ejemplo de convivencia”, de “carácter integrador” y “plenamente pacífico”.

No obstante, la portavoz recordó que la alcaldesa, “a diferencia” de los anteriores alcaldes, “tiene por costumbre visitar de forma regular todos los distritos”, tanto en los encuentros abiertos con los vecinos como de forma oficiosa, en los que toma nota de las preocupaciones que le trasladan por la calle.

A Maestre se le preguntó también por cómo sabe el Ayuntamiento que el mantero senegalés fallecido Mame Mbayé estuvo en la Puerta del Sol cuando acudió la Policía a desalojar a los vendedores ambulantes, según comentó ayer en el Pleno el propio Barbero. La portavoz contestó que la Policía dispone de información que no siempre se hace pública, y que, cuando después de la investigación abierta, se pueda explicar de forma pública”, se dará la información.



