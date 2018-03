MADRID. POLICÍAS MUNICIPALES PIDEN RESPETO ANTE EL AYUNTAMIENTO Y LA OPOSICIÓN LES RESPALDA

Responsables de todos los sindicatos de la Policía Municipal de Madrid menos CCOO (Colectivo Profesional de Policía Municipal, Unión de Policía Municipal, CSIT, CSIF y UGT) se concentraron este jueves ante el Ayuntamiento, coincidiendo con la celebración del Pleno municipal, para pedir “respeto” a su labor en la lucha contra la venta ambulante, y los portavoces del PP, PSOE y Ciudadanos se acercaron a mostrarles su apoyo.



El portavoz del mayoritario Colectivo Profesional de Policía Municipal, Alberto Cid, relató el incidente de ayer en Lavapiés, en el que dijo que resultaron heridos tres agentes y que comenzó cuando una patrulla vio que un senegalés gritaba “Aquí va a morir un policía asesino” y, al ir a identificarle, él les insultó y les dio un manotazo y acudió más gente en su defensa y volvieron a llover cascotes y adoquines, y 30 policías municipales tuvieron que ir en su defensa.

“Como este equipo de gobierno no nos respeta, el principal responsable del Área de Seguridad (Javier Barbero) lo que tiene que hacer es dimitir. Si no nos respeta y no está de acuerdo con que cumplamos la ley, nada más que nos pone pegas y abre investigaciones a los policías… Crea una unida de delito de odio. ¿Está investigando los delitos de odio que se han visto claramente hacia la policía? Lo dudamos”, declaró.

“Todo el mundo entiende que no lo han hecho bien y que han agravado una situacion y han dejado que vaya a peor, por acción y por omisión. Y al final la seguridad de los policías en peligro, todavía más”. Cid teme que la situación vaya a peor: “Ellos (los manteros) han visto que tienen el apoyo de la institución. Nosotros pedimos una reunion con la alcaldesa y tardó dos meses y medio; el sindicato de manteros la pide y en una semana la tienen . Aquí cada uno tiene sus prioridades. Ahora, cuando dejemos de ir, esta gente, que no sólo son manteros, sino que hay trapicheo de droga, se hacen fuertes, y van a conseguir que, al final, no podamos ir allí en unas mínimas condiciones”, lamentó.

El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida; la del PSOE, Purificación Causapié, y la de Ciudadanos, Begoña Villacís, que al final del Pleno presentarán mociones de urgencia pidiendo también la dimisión de Barbero, se acercaron a los dirigentes sindicales para mostrarles su apoyo e hicieron declaraciones a los medios.

Almeida dijo que los policías “no piden nada del otro mundo” cuando sólo piden respeto y que los agentes le habían dicho que el problema no eran los golpes físicos sino “moral”, “porque no se sienten respaldados por el Ayuntamiento y hasta ha prohibido que patrullen de uniforme por Lavapiés. Además, se reafirmó en su petición de dimisón de Barbero como una “relamacion elemental de responsailidades políticas por el secuestro de infomación que influyó decisivamente” en el agravamiento de los disturbios de Lavapiés y, para favorecer la unidad de la oposición contra el delegado, prometió apoyar en bloque la petición análoga del PSOE, incluido el punto de la tarjeta de vecindad para inmigrantes sin papeles pese a dudar de su legalidad.

Por el contrario, la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, avanzó que los socialistas votarán a favor de unos puntos de las mociones del PP y Ciudadanos y en contra de otros, pero coincidió en el apoyo a la Policía Municipal, que cree que deben dar todos los grupos municipales, y llamó a la tranquilidad a los ciudadanos porque “la Policía está ahí protegiéndolos”.

La de Ciudadanos, Begoña Villacís, felicitó que casi todos los sindicatos policiales hayan coincidido en que “el Gobierno no está sabiendo gobernar a la Policía”, que “no es plato de gusto” para el Ejecutivo, como a su juicio se ha demostrado durante toda la legislatura, en que “siempre son menoscabados los intereses de la Policía”.

Sobre lo de Lavapiés, acusó a Barbero de haberles dejado ir “con una diana encima” y “vendidos” al no haber desmentido que Mame Mbayé murió por su culpa. Finalmente, dijo que no se puede permitir que se deje de patrullar en ese barrio, como se ha publicado que ha ordenado el Ayuntamiento.

Preguntado en los pasillos del Pleno el delegado de Economía y Hacienda y concejal presidente del distrito Centro, Jorge García Castaño desmintió esta última posibilidad al asegurar que la Policía “está patrullando” en Lavapiés y defender que el tema “no va a dar para mucho más” y la situación ya es “completamente normal”. Por último, reiteró su confianza en Barbero, que “está haciendo una labor impagable y absolutamente admirable”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso