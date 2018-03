MADRID. POLICÍA MUNICIPAL CONFIRMA UN DETENIDO Y TRES AGENTES HERIDOS LEVES EN LAVAPIÉS

Google Plus

La Policía Municipal de Madrid ha confirmado que tres de sus agentes han resultado heridos leves en Lavapiés, en un recrudecimiento de los disturbios que se iniciaron el jueves por la noche con la muerte del mantero Mamé Mbayé, y en el que ha sido detenida una persona, pero ya da por cerrado el incidente.



En declaraciones a Servimedia, fuentes oficiales de la Policía madrileña no quisieron entrar en elucubraciones sobre los motivos del enfrentamiento ni elevar por encima de tres el número de agentes heridos. Sin embargo, fuentes de la Policía Nacional sí indicaron a esta agencia que el origen fue el intento de identificación de un mantero por parte de los agentes municipales.

En su perfil de Twitter, la Policía municipal relató pasadas las 19.00 horas. "Esta tarde en Lavapiés se ha producido un conflicto entre una patrulla de Policía Municipal y un ciudadano. El resultado final ha sido de un detenido y tres heridos de Policía Municipal. En estos momentos no hay ningún incidente en activo".

Desde el Cuerpo Nacional de Policía se aseguró que la Municipal no les ha pedido apoyo en los enfrentamientos, como sí ocurrió en los derivados de la muerte de Mbayé, inicialmente atribuida por error a una persecución policial contra el 'top manta'.



