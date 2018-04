MADRID. PODEMOS DICE QUE ES “UN PASO MÁS ALLÁ” LA DECISIÓN DE LA URJC DE ENVIAR A LA FISCALÍA EL 'CASO CIFUENTES'

Google Plus

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo hoy, al ser preguntada por la decisión de la URJC de enviar a la Fiscalía el asunto del máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que es “un paso todavía más allá de que su máster es un fraude muy bien fundamentado”.



Agregó que la propia universidad, que parecía que "la iba a restaurar, ahora se ha dado cuenta de que no puede continuar con esta farsa y ha decidido trasladar a la Fiscalía lo que parece que es una actuación delictiva”.

“Ahora”, añadió, “habrá que ver qué decisión toma Cifuentes y veremos si es capaz de aguantar con actitud cínica como ayer o dimite de una vez, porque esta situación es insostenible”. “Está empeñada en no dimitir cuando ya no hay nada a lo que se pueda agarrar”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso