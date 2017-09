MADRID. PP, PSOE Y CS NEGOCIAN UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE CATALUÑA

Los grupos del PP, el PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid están negociando una declaración institucional de apoyo a los alcaldes y funcionarios catalanes que se atienen a la legalidad constitucional y no colaborarán con el referéndum de independencia, sufriendo acoso por ello.

El PSOE y Ciudadanos presentaron la semana pasada sendas proposiciones de declaración institucional en apoyo a esos alcaldes. La de Ciudadanos abogaba además por la Constitución y el Estado de Derecho, en tanto que la socialista pedía diálogo.

Esta mañana, Ahora Madrid presentó una propia en la que criticaba las presiones “a unos y otros alcaldes”, incluyendo así a los llamados a declarar por la Fiscalía por ceder locales al referéndum, y propugnaba el diálogo y el respeto a la libertad de expresión, aunque dejando claro que la materialización de las soluciones tenía que hacerse dentro de los procedimientos constitucionales.

La portavoz de Cs, Begoña Villacís, llegó a dar el acuerdo entre PP, PSOE y Cs por hecho esta mañana en la sede nacional de Ciudadanos, a cuyo Consejo Ejecutivo asistió, cuando afirmó que “han sido intensos los esfuerzos de las tres fuerzas por llegar a un acuerdo”, y que en él “no nos sentimos todos reflejados al 100% pero nos sentimos reflejados lo suficiente para que esto salga adelante y que Cataluña pueda escuchar de Madrid una voz única, fuerte, aunque tenga su parte discrepante” en Ahora Madrid.

Villacís lamentó que "el independentismo siempre encuentra su muleta en Podemos" y retó a Ahora Madrid a que, si piensa que la libertad de expresión está en discusión en España y no se puede debatir el derecho a decidir, se repase los plenos que han ido celebrándose en el Parlamento de Cataluña, donde no se ha hablado de otra cosa.

Al final de su declaración, sin embargo, Villacís pareció poner en duda que se haya llegado a ese acuerdo al decir que “las tres fuerzas políticas vamos, espero, a estar a la altura”. Desde el PP y el PSOE no pudieron confirmar a Servimedia que se haya consensuado ya un texto único; si no lo hicieran hasta el miércoles, las tres propuestas se debatirían conjuntamente pero se votarían por separado.

Antes que Villacís, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa en la Casa Cisneros, avanzó “sin lugar a dudas” su apoyo a la proposición de Ciudadanos y se mostró confiado en “llegar a un acuerdo” la propuesta socialista, a la que han “hecho alguna enmienda” pero dentro de que lo que une al PP y al PSOE en este tema “es infinitamente más lo que nos une que lo que nos separa”.

Por el contrario, Almeida dijo que el PP es “diametralmente opuesto” a la propuesta que registró esta mañana Ahora Madrid, que a su juicio adolece de “equidistancia” porque “pone en el mismo plano a unos y otros” alcaldes, y el Grupo Popular no va a dar “ningún tipo de apoyo a quienes desafían el Estado de Derecho”.

Colateralmente, el portavoz popular se preguntó “en qué país vive” la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, que ayer en la asamblea de cargos públicos que organizó Podemos en Zaragoza para reclamar un referéndum acordado en Cataluña dijo que ha habido “miles de detenciones”. Lo calificó de “absoluta irresponsabilidad” y pidió a Maestre que “cuando está en juego la Constitución y el Estado de Derecho”, “al menos se mantenga en silencio y no perjudique la imagen de Madrid”.

