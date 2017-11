GALICIA. EL DEPOR Y EL CELTA, ENTRE LOS GALARDONADOS CON LOS PREMIOS SOLIDARIOS ONCE

El Jurado de los Premios Solidarios ONCE Galicia 2017 falló este viernes los galardones de esta edición, resultando ganadores el Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) de Santiago de Compostela por su Proyecto de Biopsia Líquida, el cortometraje ‘Sin mis manos’ de Ainé Producciones, la activista coruñesa Laur Lizancos Mora, el Real Club Deportivo de La Coruña y Real Club Celta de Vigo, y la Policía Nacional por su intervención en los incendios ocurridos en el Sur de Galicia, con actuaciones "extremas" como la de Chandebrito-Nigrán.

Estos premios se conceden a empresas, organizaciones, medios de comunicación, personas físicas y estamentos de la administración pública a los que se reconoce su contribución solidaria a la defensa y apoyo de la integración de las personas con discapacidad y de otros colectivos en riesgo de exclusión.

La gala de entrega se celebrará el próximo 28 de noviembre en el Teatro Colón de A Coruña, según informó la ONCE en una nota.

El Instituto de Investigación Sanitarias (IDIS) de Santiago de Compostela y su proyecto de investigación de la Biopsia Líquida, es premiado en la categoría de institución, entidad, organización u ONG, ya que, el jurado ha destacado la apuesta investigadora de este equipo que es un referente nacional y pionero en incorporar la tecnología y los conocimientos necesarios para el análisis de la biopsia líquida.

Al cortometraje ‘Sin mis manos’, de Ainé Producciones se le ha otorgado el premio en la categoría de Comunicación. Este corto está interpretado por dos jóvenes de la asociación Down Coruña y tiene como artista principal al actor Federico Pérez, con guion de Borja Dorado. El trabajo reivindica la necesidad de reconocer las capacidades de todas las personas, alertando además de que la sociedad debe abandonar actitudes paternalistas que infravaloran las capacidades de las personas con síndrome de Down.

En la categoría de Persona Física el galardón se ha concedido a la profesora y activista coruñesa Laura Lizancos Mora, de la ONG Families 4 Peace, por su compromiso personal con los miles de refugiados sirios que llegaron a Europa, a las islas y costa griegas huyendo de la guerra y también con los refugiados de otros países próximos a Siria que huyen del Daesh.

Por su parte, el Real Club Deportivo de La Coruña y Real Club Celta de Vigo se llevaron el premio en la categoría de Empresa del ámbito de la Economía Social, por las actividades solidarias que realizan conjuntamente, entre las que destaca la Liga Genuine. Los dos clubes deportivos gallegos llevan tres años trabajando de forma conjunta en iniciativas sociales y acciones inclusivas.

Finalmente, el galardón correspondiente a la categoría de Estamento de la Administración Pública se otorga a la Policía Nacional por su participación en la extinción de incendios en el Sur de Galicia, concretamente en Chandebrito (Nigrán), donde el pasado 15 de octubre un grupo de policías nacionales fuera de servicio acudieron como voluntarios a la llamada de la Guardia Civil para auxiliar a esa aldea ante la cantidad de incendios incontrolados en la zona y por resultar insuficientes los efectivos disponibles tanto de bomberos como de Guardia Civil.

