MADRID. ROSALÍA GONZALO, EN SU COMPARECENCIA SOBRE EL AMIANTO: “METRO NECESITA CONSENSO, NO GUERRAS PARTIDISTAS"

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, que hoy compareció en el Pleno de la Asamblea regional para explicar la presencia de amianto en estaciones y vagones de Metro, dijo que la “verdadera razón” de la oposición para abrir una comisión de investigación es hacer "exhibición pública de un asunto por el que deberían abrirse decenas de comisiones en decenas de empresas o ámbitos de la actividad industrial”.



“Metro necesita consenso, no guerras partidistas”, dijo la consejera, quien acusó al PSOE, Ciudadanos y Podemos de “hacer oposición a base de comisiones de investigación”.

Consideró que esta iniciativa “excede los límites de lo necesario y de lo razonable” y afirmó que la “hoja de ruta” de la oposición es “crear, a base de comisiones con la mirada puesta en el pasado, todo el desprestigio posible contra el Gobierno de Cristina Cifuentes”.

“Nada va a alterar esa escalada, pero les adelanto que conmigo han tocado hueso”, dijo la consejera, quien indicó que es “defensora de un proyecto político pensado para el presente y el futuro de nuestra comunidad y de los madrileños”.

Agregó que “las responsabilidades que reclaman deben circunscribirse a algún momento concreto, porque, en caso contrario, me tendría que hacer responsable hasta de la gestión de los gobiernos socialistas, y a eso no estoy dispuesta, con comisión o sin ella”.

La consejera pidió al PSOE que “no haga de este asunto una causa general”. Indicó, refiriéndose a las responsabilidades políticas que exige la oposición, que les hace responsables a ella y al consejero delegado de Metro, Borja Carabante, "de todo lo ocurrido en la empresa metropolitana desde el día que mejor les venga para su interés partidista”.

NO SE OCULTÓ INFORMACIÓN

Gonzalo negó que se esté ocultando información y recordó que el viernes pasado se pusieron a disposición de la oposición todas las actas del Comité de Seguridad desde que Borja Carabante llegó al cargo.

Aseguró que desde que se destapara el caso del primer trabajador afectado, cuyo proceso se encuentra ya en Fiscalía, “hemos tomado medidas rápidas y contundentes encaminadas a aclarar y a analizar lo que se ha hecho bien y a mejorar lo que era preciso mejorar”.

Informó de que hay una auditoría en marcha, que cada día se reúne un comité específico sobre amianto en equipos e instalaciones y otro en Recursos Humanos y destacó que las empresas proveedoras están certificando que sus ventas están exentas de amianto

Asimismo, añadió, se está elaborando el informe que garantiza que en Metro no hay niveles de gas radón que se salgan de lo que la ley establece, dijo que el plan de renovación de estaciones se hará siguiendo el criterio prioritario de la presencia de amianto y manifestó que Carabante ha presentado un plan de desamiantado con plazos y actuaciones concretas.



