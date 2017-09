MADRID. CARMENA SE OFRECE A CIFUENTES PARA AGILIZAR LA PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 11 DE METRO

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, auguró este viernes que, tras el anuncio ayer de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, de que prolongará la Línea 11 de Metro hacia el este, “una reivindicación del Ayuntamiento”, habrá “probablemente un acuerdo” entre ambas instituciones para que “se lleve a cabo en el menor tiempo posible”.

Carmena hizo estas declaraciones después de inaugurar la feria de rehabilitación de viviendas ‘Rehabitar’, que estará abierta hasta el lunes en la Plaza de España. Allí se la preguntó por el anuncio que hizo ayer Cifuentes en el Debate del Estado de la Región de que prolongará la Línea 11 de Metro desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, uniendo de esta forma los distritos del sur en una suerte de segunda línea circular.

En la línea de lo que ayer apuntaron a Servimedia desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad, la alcaldesa quiso recalcar que esta idea “es una reivindicación del Ayuntamiento”, que hace meses verbalizaron ya ella misma y la delegada del Área, Inés Sabanés, ofreciéndose incluso a aumentar su participación en el Consorcio Regional de Transportes para entrar en el accionariado y la toma de decisiones en Metro.

“Si se pone en marcha va a ser extraordinario”, admitió, asegurando que era “algo de lo que se haía hablado en el seno del Consorcio”, porque “siempre estamos en conversaciones”, y ello le permitió sostener: “No nos ha sorprendido sino que nos alera el que se lleve a cabo algo que era una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid”. Es más, barruntó: “Después de este anuncio, probablemente habrá un acuerdo, me imagino, entre el Ayuntamiento y la Comunidad para hacer posible que se pueda llevar a cabo en el menor tiempo posible esa línea”.

Por el contrario, Carmena no entró a comentar el otro anuncio de Cifuentes que afecta a la ciudad, la pasarela peatonal entre la estación de cercanías de Sol y la parada de metro de Gran Vía, por no tener elementos de juicio sobre una idea cuyo diseño concreto no conoce y por tanto no puede hablar.

Mucho menos aún quiso comentar la asamblea de cargos públicos favorables al supuesto derecho a decidir de Cataluña que va a reunir este fin de semana en Zaragoza el secretario general de Podemos, por tratarse de un tema de “política general” que ella recordó que no suele valorar, ni tampoco el que el coordinador general de Alcaldía y yerno suyo, Luis Cueto, baraje presentarse en la listas de Ahora Madrid a las elecciones de 2019 si se presenta una candidatura ilusionante. Carmena despejó en seguida la pregunta alegando que “no es el momento de hablar de las elecciones”, que son el futuro, cuando ella está “en el presente”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso