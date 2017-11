MADRID. EL AYUNTAMIENTO RETIENE 173,6 MILLONES PARA CUMPLIR CON HACIENDA

El Ayuntamiento de Madrid anunció ayer a la Secretaría de Estado de Hacienda que retendrá créditos por valor de 173,6 millones correspondientes a 1.206 partidas presupuestarias para cumplir con el requerimiento que se les trasladó para cumplir con la regla de gasto.

La alcaldesa, Manuela Carmena; la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre; el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, presentaron la comunicación que envió ayer el Ayuntamiento al Ministerio, que contempla esa retención de crédito por 173 millones.

No precisaron cómo se reparten esas 1.206 partidas, pero Carmena aseguró que no afectarán a las políticas del Ayuntamiento, que no hará menoscabo en los servicios sociales ni ayudas o subvenciones que dejarán de darse y que sólo “quizá” habrá que posponer a 2018 algunas obras que se iban a hacer en lo que queda de año.

Sánchez Mato aclaró que esos 173 millones, un 3,3% del presupuesto municipal, se añaden a los 238 ya inmovilizados por los acuerdos de no disponibilidad de abril.

