MADRID. CAUSAPIÉ PIDE EN LA ASAMBLEA MÁS COMPETENCIAS Y FINANCIACIÓN PARA EL CONSISTORIO CAPITALINO

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Purificación Causapíe, planteó hoy en la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio del Parlamento regional la necesidad de que el Consistorio capitalino tenga más competencias y una mayor y mejor financiación.



Pidió que se desarrolle la Ley de Capitalidad, que haya una norma similar de carácter regional que incluya “mayores competencias y mayor financiación y la capacidad de actuar en aquellos temas que son prioritarios para los madrileños”.

Asimismo, defendió “amplias competencias en servicios sociales, políticas de formación y empleo, promoción económica y turismo, y participar en la financiación autonómica”. “El Ayuntamiento no es una ONG y la relación económica no puede ser a través de convenios, tiene que haber financiación no finalista a los municipios”, indicó la portavoz socialista en el Ayuntamiento.

También manifestó que “estamos asistiendo a un debate sobre el modelo territorial” y afirmó que “reclamamos esa autonomía local y queremos que haya un soporte legal”. En este contexto, reclamó a los diputados autonómicos que reflexionen sobre la necesidad de “hacer este debate sobre competencias y capitalidad de Madrid dentro del Estatuto de Autonomía”. “Queremos que Madrid sea de verdad la capital de España y que tenga amplias competencias”, concluyó.



