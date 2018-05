¿Cuándo va a llegar el buen tiempo?: "Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo"

La primavera implica el progresivo ascenso de los termómetros, pero también cambios bruscos de tiempo, como las tormentas que se han ido produciendo a lo largo de la semana. Además, una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) complica la situación especialmente desde el jueves.

En teinteresa.es hemos podido hablar conMar Gómez, meteoróloga de Eltiempo.es, y nos ha resuelto todas las dudas.





¿Cuándo va a llegar el buen tiempo?

Si por buen tiempo nos referimos a la ausencia de precipitaciones de

momento los próximos días y semana parece que volverán a estar

pasados por agua.





¿Por qué el año pasado a estas alturas ya disfrutábamos de temperaturas casi veraniegas?

No todos los años en nuestro país son iguales, el año pasado mayo fue

muy cálido, de hecho, fue el segundo más cálido desde 1965 y de lo

que llevábamos de siglo y además llovió poco para ser mayo. En

cambio, hace solo dos años, en 2016 el mes de mayo fue frio y lluvioso.

Es por ello por lo que no hay una “norma” establecida de cuando

comenzara o no el “buen tiempo”, de hecho, ya lo dice la sabiduría

popular, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo haciendo referencia a

la alta variabilidad que se presenta en la primavera.

Es un momento en el que pasamos del invierno al verano y en el que se

procuren transiciones de masas de aire de diferentes características.

Los días empiezan a ser más largos, las temperaturas empiezan a subir

y se generan nubes de evolución por efecto del calentamiento diurno que

crean chubascos y tormentas típicos de esta estación.

¿Qué podemos esperar los próximos días?

Durante esta semana tenemos un embolsamiento de aire frío que

antiguamente era conocido como gota fría. Este se ha producido cuando

en las corrientes en chorro que circulan por la atmosfera, a unos 9km de

altura se producen fuertes ondulaciones que terminan aislando y cerrando

una parte de esa circulación. De este modo ese aire frio queda aislado

y se mueve hacia otras zonas, en este caso nuestro país. Cuando ese

aire frio interacciona con aire más cálido presente en la superficie

de la tierra, se genera inestabilidad y una diferencia térmica entre

esas masas de aire. Esto da lugar a los chubascos y tormentas que

estamos registrando estos días.