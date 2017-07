¿Qué famosos gastan más en vacaciones?

Isa Pantoja: vacaciones transoceánicas La hija de Isabel Pantoja es una de las famosas que más dinero gasta en vacaciones al año porque casi siempre está viajando. Tal y como podemos ver en su cuenta de Instagram, Isa Pantoja y su actual pareja, Alejandro Albalá, se pasan todo el día de tren en tren y de avión en avión. Perú, Florencia o México son algunos de los destinos en los que los hemos visto a la parejita en los últimos meses. Si bien parece ser que parte de los gastos del recién viaje a Perú fueron acarreados por el programa de televisión que visitaba; lo cierto es que cualquiera de sus viajes a Latinoamérica puede ascender hasta los 7.800 euros, 15.600 en el caso de los dos, solo en vuelos y alojamiento, sin contar las rutas de squads, tours o visitas que la hija de la tonadillera hace cada vez que visita un nuevo país. Unas cifras que podría rondar su prima Anabel Pantoja que en anteriores vacaciones también ha elegido Nueva York, Cuba o México para dar contenido a sus redes sociales. Sin embargo, este verano parece que la colaboradora de Sálvame ha preferido aportar por destinos más cercanos, como Ibiza, que podría oscilar entre los 2.000 y 3.000 euros.

Alba Carrillo se gastó más de 6.000 euros en ver a Papá Noel Tras su paso por Supervivientes, Alba Carrillo tendrá bastante dinero para gastárselo en estas vacaciones, ya que siempre las celebra junto con su hija o amigas por todo lo alto. La exnovia del tenista se gastó alrededor de 6.500 en las últimas vacaciones de invierno en Laponia, aunque en el periodo estival es partidaria de destinos más cercanos y fresquitos, como Ibiza o incluso Las Azores. Lejos de querer irse a una isla desierta y evitando encontrarse con ella, su ex, Feliciano López, es un asiduo de ciudades europeas como Londres, donde los alojamientos de lujo que elige en la "City" cuestan entre 700 y 1.500 euros por noche. Belén Esteban no para en agosto Como viene siendo habitual, Belén Esteban elige agosto para pasar sus vacaciones. Y si Benidorm ha sido siempre su destino estrella, a la ex del torero se la ha visto últimamente realizar varias escapadas a Galicia, Asturias, Canarias, Andalucía, etc. Cuando se queda en alojamientos de lujo, la tertuliana suele gastar entre 200 y 300 euros por noche. Mucho menos dinero invertirá este verano su ex -representante, Toño Sanchís, tras conocerse la sentencia del juicio que le obliga a pagar hasta 600.000 euros. El actual colaborador televisivo tendrá que recorrer muchos platós de televisión estos meses para conseguir dicho montante aunque no por ello deja de asistir a conocidos a festivales, como el Mad Cool, por el que el representante ha pagado unos 130 euros.

A Paula Echevarría, las vacaciones le salen gratis La reina del postureo en Instagram, Paula Echevarría, es un homenaje a las vacaciones en sí. Recientemente la hemos visto en Menorca, Marbella, con bikini rosa, naranja, estampados florales o bañador de rallas. Los alojamientos en los que duerme suelen costar unos 400 euros la noche, pero lo cierto es que gracias a su poder como "influencer", con un hashtag, una mención y unas cuantas stories, su habitación le podría salir hasta gratis debido a que muchas marcas confían en su influencia en las redes sociales para hacer publicidad. Su ex, David Bustamante, tendrá poco tiempo para vacaciones este verano, ya que el cantante está inmerso en su gira "Lo Pide el Alma", aunque recientemente lo hemos visto en Grecia. Manuela Carmena, vacaciones austeras y de alquiler Hace dos veranos, las vacaciones de la actual alcaldesa de Madrid fueron unas de las más sonadas dentro del panorama político español, ya que Carmena alquiló un chalet para 8 personas en Zahara de los Atunes (Cádiz), cuyo precio rondaba los 4.000 euros por semana (71 euros por persona y noche). El verano pasado Manuela optó por la Senda del Oso en Asturias y pagó alrededor de 30 euros por habitación y noche. Menos aún parece que se gastó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien el verano pasado y este nos ha vuelto a sorprender diciendo: "no cojo vacaciones porque hay mucho trabajo por hacer a favor de los madrileños". En el panorama nacional, ya conocemos que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy es un enamorado de su tierra, Galicia; mientras que su rival, Pedro Sánchez, prefiere Ibiza, Benicàssim pero, sobre todo, Almería (Mojácar y Vera). Al igual que le pasará a Sánchez, el referéndum de Cataluña también retrasará las vacaciones de Albert Rivera, quien es un asiduo de Barcelona y hace unos meses se vio pasear por las playas de Ibiza. Por último, aunque las vacaciones de Pablo Iglesias son siempre un misterio y nunca desvela nada de ellas, lo que sí se conoce es que el líder de Podemos prefiere las escapadas cortas a viajes largos.