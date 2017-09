Paz Padilla detrás de su humor: dura infancia, un divorcio y trabajo amargo

Paz Padilla ha sido la última invitada de Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, acudiendo en esta ocasión el cantante a la espectacular residencia de la presentadora a las afueras de Madrid. Aunque según reconoce Bertín esta ha sido la entrevista más divertida desde que empezó con el programa, no todo han sido risas y la humorista se ha mostrado a corazón abierto desvelando las adversidades a las que siempre ha hecho frente con el humor como escudo.

Una infancia marcada por la escasez

Paz ha recordado su infancia en Cádiz y aunque reconoce que fue una niña muy feliz, no fueron unos tiempos de abundancia. "En mi casa no había mucho dinero. Mi madre era una busca-vidas. Tenía que ir a la panadería a pedir el pan duro del día anterior" confesaba la artista emocionada, que asegura que al ver como vive ahora se siente una privilegiada.

La entrevistada recuerda las navidades con ternura y cuando habla de su madre se inunda de emoción: "Yo he heredado el sentido del humor de mi madre, doña Lola. Ella nunca está triste, siempre está feliz. Nunca he visto a mi madre llorar, ni estar cabreada. Por lo que más me alegra ser artista es por ella. Va a diciéndole a todos que es la madre de Paz Padilla" asegura.

Su difícil divorcio

Aunque Paz trabaja en Sálvame, siempre ha sido muy celosa con su vida privada, pero con Bertín ha querido hacer una excepción desvelando el calvario tras su primer divorcio: "Mi primer marido me dejó de un día al otro, y lo pasé muy mal. Me dijo que a él se le había apagado el amor, pero yo estaba profundamente enamorada" asegura. Aunque en ese momento la humorista salía en televisión y ponía su mejor sonrisa, estaba atravesando uno de los momentos más complicados de su vida: ""Lloraba mucho, pero nunca le dije que aún le quería. Llevábamos siete años juntos. Cuando venía a por la niña, me maquillaba y le contaba chistes, para mostrarle que estaba bien, pero cuando cerraba la puerta me hinchaba de llorar otra vez".

Sin embargo, años después conoció a Antonio, el que fue su primer amor y ahora su actual marido y después de una boda en la India se han convertido en inseparables, haciendo a Paz la mujer más feliz del mundo.

Su lucha con Sálvame y el trabajo

Son muchas las ocasiones en las que se ha enfrentado a sus compañeros o vivido alguna tensión tensa dentro del plató. La misma Paz explica como es su relación con el programa: "Los colaboradores sufren, entiendo que el programa intenta sacar todos sus sentimientos. Ellos muestran sus vidas y yo a veces tengo un papel que no me gusta, pero es lo que tengo que hacer. Yo asumí que era mi programa".

Además, la humorista reconoce: "Todos son buenas personas y los quiero a todos". En cuanto a su relación con Jorge Javier asegura: "Me llevo bien con todo el mundo, no tengo problemas con nadie y nunca me ha visto como una rival, sino como una ayuda".

Aunque Paz reconoce que tiene la suerte de dedicarse a lo que le gusta, el trabajo también se ha convertido en el motivo de sus sufrimientos, obligándola a alejarse de su hija cuando era muy pequeña y de su tierra natal: "Empecé a trabajar a la semana de tener a Anna. Dormía con su ropa debajo de la almohada y lloraba. Nunca me arrepentiré de haber dejado el trabajo por estar con ella. Me he dado cuenta de que ahora tiene 20 años y yo he trabajado muchísimo".