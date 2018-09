Andrea Duro saca su lado más reivindicativo tras sentirse vejada

Si algo ha demostrado en infinidad de ocasiones Andrea Duro es que no le gusta hablar de su vida privada. Hace unos meses, la actriz puso fin a su fugaz pero intenso noviazgo con el futbolista Javier Hernández 'Chicharito' y desde entonces no se le había vuelto a relacionar con ningún otro chico... hasta ahora.

Andrea Duro se ha sentido verdaderamente vejada por un titular publicado por Alfonso Rojo en Periodista DigiTal, director del diario online, en el que afirma que "Andrea Duro se quita las penas que le dejó Chicharito en la cama del actor Fernando Guallar", cosa que no ha sentado nada bien a la actriz de Velvet.

Tras estas palabras, no ha dudado en contestar al periodista asegurando que "Aparte de que no es cierta esta información, es un titular bastante feo... muy feo". Andrea Duro también ha querido responder a otro de los usuarios que han compartido la noticia: "Mentira! No estaría mal contrastar informaciones antes de publicar noticias".

Las reacciones por parte de los compañeros más allegados a Andrea no han tardado en aparecer, y tanto Ana Milán como Adrián Lastra se han pronunciado al respecto, afirmando que "es una vergüenza de titular" y una "mier** maravillosa".

Además, la actriz ha querido expresar como se siente tras estas palabras y es que cree que es una gran falta de respeto que atenta completamente contra los derechos de la mujer, los mismos por los que llevamos años luchando: "¿Pero qué es esto? ¿Pero con qué derecho escriben esto? ¿Por qué me meto en la cama de nadie? ¿Por qué me dejaron penas a mi? ¿Por qué esto solo nos pasa a nosotras, a las mujeres? ¿Por qué siempre somos las malas, las putas, las abandonadas, las pobrecitas, las retorcidas y las aprovechadas? Basta de mensajes machistas y de informaciones falsas".

Numerosas son las personas que han mostrado mensajes de apoyo a Andrea Duro ante semejantes informaciones y es que sin lugar a dudas son palabras muy duras que a cualquier persona podrían molestar.