La sentencia del caso ‘La manada’ inunda las redes con miles de comentarios

Twitter ha acogido con fuerza una de las principales noticias de este jueves. ‘La Manada’ ha conocido su sentencia a la una de la tarde de este jueves y desde primera hora del día, un hastag ha sido trending topic. #LaManada o #EstaEsNuestraManada han sido los elementos elegidos para opinar sobre una noticia de gran trascendencia en los últimos meses.

Muchas televisiones han cubierto la información durante todo el día, lo que ha alimentado más todavía los comentarios. Muchos son los que han querido mostrar su apoyo a las chicas que supuestamente fueron violadas en los San Fermines de 2016.

#lamanada Que se pudran en la cárcel. ni más ni menos. Aunque como no creo en la justicia... me espero lo peor.





#EstaEsNuestraManada por favor que esto no consista en ser hombre o mujer, que esto consista en que NO ES NO, por un país sin descerebrados. Todos no somos iguales, que la calle sea segura para todos, vayas solo, acompañado o vayas vestido con una manta, da igual, IGUALDAD