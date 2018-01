Pegatinas para coches ecofriendly: ventajas, precios y dónde encontrarlas

Son cuatro, redondas y de colores, y muy importantes para que la DGT sepa si tu vehículo contamina o no. Son las distinciones adhesivas de la DGT para clasificar el parque de coches según el nivel de emisiones a la atmósfera.

El máximo organismo de tráfico quiere con ellas conocer qué modelos de coches contaminan más y permitir a los ayuntamientospremiar los que menos.

En Madrid ya se han puesto manos a la obra. El consistorio dirigido por Manuela Carmena ha endurecido su plan para reducir la contaminación en la capital, limitando en toda la ciudad la circulación de los vehículos no etiquetados – los considerados como más contaminantes – cuando se implemente el escenario 3 en el protocolo anticontaminación, y en la almendra central (zona 1) cuando se active el escenario 2.

¿Cómo puedo conseguir la pegatina? ¿Me pueden multar si no la llevo? ¿Para qué sirve exactamente?





Cuatro categorías de vehículos

El plan de distinción de vehículos fue implementado por la DGT en 2016 para permitir aplicar políticas de “discriminación positiva” y premiar a los coches menos contaminantes.

Son cuatro las categorías creadas por la DGT. Si tu coche corresponde a uno de estos, puede llevar la distinción ecológica que le corresponda:

Vehículos cero emisiones. Vehículos L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

Vehículos ECO. Vehículos híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los criterios de la etiqueta C.

Vehículos C: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014. Vehículos de más de 8 plazas y pesados, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a partir de 2014. Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 4,5 y 6 y en Diésel la Euro 6.

Vehículos B: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y de diésel a partir de enero de 2006.Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005.Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y en Diésel la Euro 4 y 5.

Para qué sirven

Las pegatinas sirven para hacer distinciones para ayuntamientos y policía municipal. Varios ayuntamientos, como Barcelona y Madrid, están ya dando jugosas ventajas a estos vehículos: desde la posibilidad de circular en días de emisiones altas de forma preferente, hasta aparcamientos exclusivos, o parkings zona azul y verde gratuitos y sin límite de tiempos para los vehículos CERO emisiones, entre otras medidas.

El uso de la pegatina, sin embargo, por ahora no es obligatorio, pero la DGT recomienda su uso para facilitar la labor de los agentes. No pueden multarte, en ningún caso, por no llevarla, pero sí que se pueden tener problemas para que identifiquen su coche y por tanto para adquirir las ventajas que éstas conceden.

Dónde se consiguen

¿Y cómo se consiguen? Durante el 2016 la DGT realizó una campaña para enviarlas por carta a aquellos que cumplían los requisitos para ser registrados como vehículos poco contaminantes.

Si no la has recibido, tienes la oportunidad de conseguirla en una de estas oficinas de correo a un precio de cinco euros y presentando documentación del titular del vehículo y la documentación del coche.

El plan de la DGT es calificar todo el parque de coches en los próximos años. Actualmente existen unos 32 millones de vehículos registrados, de los cuales sólo el 50% están registrados en una de las cuatros categorías creadas.