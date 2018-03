UN VISITANTE DE LA ERMITA DEL ROCÍO GANA LOS 17 MILLONES DE EUROS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA ONCE DEL DÍA DEL PADRE

Un visitante de la Ermita del Rocío, en Almonte (Huelva), ha ganado los 17 millones de euros del Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día del Padre, celebrado en la noche del 19 de marzo.



Mario Rodríguez Calado es el vendedor de la ONCE que ha repartido los 17 millones de euros del Extraordinario de la ONCE del Día del Padre desde su punto de venta en Almonte, a las mismas puertas de la Ermita del Rocío.

El Extraordinario del Día del Padre de la ONCE también ha dejado premios en Cataluña, Euskadi, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y en ‘www.juegosonce.es’ por importe de otros 2,5 millones de euros.

El Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día del Padre ha puesto en juego un premio mayor de 17 millones de euros; mientras que a los 99 cupones en los que sólo coincidan las cinco cifras del número, tenían un premio de 40.000 euros. Además, premios de 1.500, 100, 10 ó 5 euros para aquellos cupones cuyas cuatro, tres, dos o última cifras coincidan con las del número extraído.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE ‘www.juegosonce.es’.



