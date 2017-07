VIOLENCIA GÉNERO. EL PP CALIFICA DE "HISTÓRICO" EL ACUERDO POR EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Google Plus

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, se mostró convencido este lunes de que hoy se alcanzará un acuerdo para llegar a un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y agradeció su esfuerzo a todos los grupos parlamentarios, que "a pesar de sus diferencias, han sabido estar a la altura".



Afirmó que este es un acuerdo "histórico y sin precedentes", pues por primera vez se logra un informe que todos los grupos respaldan y en el que todos los grupos "han realizado aportaciones".

"Es una gozada salir de aquí diciendo que este texto es un poco de todos, porque todos han participado en él, y porque las víctimas, que no tienen siglas,

pedían una respuesta global, de altura y seria como la que vamos a dar aquí", ha subrayado Maroto antes de la reunión de la Subcomisión para un pacto de Estado

en materia de violencia de género que, augura, culminará hoy sus trabajos.

En cuanto a las críticas de la oposición sobre las declaraciones del Gobierno dando por hecho este acuerdo antes de tiempo, Maroto agradeció a todos los partidos haber mantenido "cierto sigilo" durante todos estos meses de trabajo, aunque los últimos días haya "habido filtraciones".

"Lo que pasa es que cuando alguien lee o escucha parte de los contenidos (del informe) da por hecho que está cerrado", apuntó, aunque la realidad es que la subcomisión termina hoy y el acuerdo al que se llegue habrá de aprobarse el viernes en la Comisión de Igualdad."

Por eso, "el protagonismo, si es de alguien, es de todos, y si es para alguien, es para todas las mujeres, sufran o no violencia de género".

Para Maroto, "estamos ante un pacto histórico" y "sin precedentes, absolutamente nuevo" porque "pone de acuerdo a partidos políticos con sensibilidades muy distintas", atiende a una necesidad social "de primera magnitud" y abre la puerta a compartir esta responsabilidad "en positivo", ya que aúna ayuntamientos, comunidades y Gobierno central.

Recalcó que contiene más de 200 medidas, muchas de ellas de carácter preventivo en los ámbitos de la Educación o la Sanidad, para las que dispondrá de una dotación de más de 1.000 millones de euros en los próximos cinco años.

"Así pues, no son solo palabras que se lleva el viento", sino que este acuerdo cuenta con una dotación presupuestaria a la que el Gobierno se ha comprometido, subrayó.

