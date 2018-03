LA UNESCO BECA A UNA INVESTIGADORA ESPAÑOLA QUE BUSCA CURA PARA EL VIH

La biotecnóloga María José Buzón ha sido reconocida con la beca de L’Oreal y la agencia de la ONU para la Educación, la Cultura y la Ciencia (Unesco) ‘For Women in Science’ que cada año premia a tres jóvenes investigadoras por continente, es decir, 15 en todo el mundo. Su proyecto pretende ser capaz de eliminar “completamente” el VIH del cuerpo humano.

El próximo jueves, esta investigadora de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) recogerá el premio en la universidad parisina La Sorbona, que conlleva una dotación de 15.000 euros. Sin embargo, como explicó la premiada, la dotación económica no es lo verdaderamente valioso, y es que este reconocimiento -con una historia de 18 años- tan sólo lo ostentan cinco españolas a día de hoy.

El proyecto que encabeza Buzón junto al laboratorio que ella lidera como investigadora independiente en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Investigación Vall d´Hebrón (VHIR), se ha marcado desarrollar nuevas terapias encaminadas a “eliminar completamente el VIH del cuerpo”.

A diferencia de los antirretrovirales, que tan sólo evitan la progresión del virus reduciendo su carga viral, esta investigadora catalana investiga “nuevas terapias” que logren que el virus no vuelva a replicar, como ocurre con los tratamientos de contracepción (antirretrovirales), según informó a Servimedia.

LAS MUJERES INVESTIGAN MÁS PERO LIDERAN MENOS

María José Buzón criticó que pese a que las mujeres realizan más tesis doctorales los hombres siguen liderando los equipos de investigación. Achacó esta situación a las cargas familiares que, muchas veces, recaen sobre las mujeres.

“Para dedicarte a la investigación tienes que dedicarle muchas horas, estás continuamente trabajando. No estás en un trabajo que vayas por la mañana, luego llegues a casa y te olvides, sino que son retos diarios”, apuntó esta biotecnóloga.

