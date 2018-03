SÓLO EL 1% DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS EN ESPAÑA FORMAN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Sólo el 1% de los títulos universitarios en España forman en el sector de las tecnologías de la información (IT), a pesar de que en el mercado laboral español tiene una empleabilidad del 76% y sus trabajadores gozan de “estabilidad laboral y reconocimiento salarial”.



Así se recoge en el informe ‘Informe Immune’, que ha elaborado el instituto del mismo nombre y que analiza la educación en España en tecnologías de la información y el mercado laboral correspondiente.

A este respecto, este análisis apunta que el sector IT tiene el privilegio de tener el segundo mejor ratio de empleabilidad con una tasa de empleo del 76%, sólo por detrás de los matemáticos y graduados en estadística (80%).

Estas cifras son paralelas al crecimiento acelerado de la industria IT en todo el mundo. De hecho, según recoge el ‘Informe Immune’, España es uno de los mercados de tecnologías de la información (TIC) más importantes por volumen en Europa. Actualmente existen más de 33.000 empresas dentro del sector, con más de 471.000 trabajadores, y que tienen un valor de 105.868 millones de euros.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Este estudio también apunta que el perfil de programador “es uno de los que más ha crecido y evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a la aparición de nuevas tendencias tecnológicas”. El nuevo profesional se caracteriza “por combinar conocimiento técnico con habilidades sociales y de negociación, de forma que puedan atender a una gran variedad de funciones dentro de sus puestos de trabajo”.

El informe también se refiere a que el mundo de los programadores y desarrolladores profesionales se destacan por la “estabilidad laboral y reconocimiento salarial”. Así, el factor “más determinante” para establecer el nivel salarial son los lenguajes de programación utilizados, en este sentido, los programadores de F #, Ocaml, Clojure y Groovy son los que más cobran, con salarios medios superiores a los 70.000 dólares anuales.

Por el contrario, el nivel de experiencia no es un factor determinante, y aunque los sueldos son más altos a medida que aumenta la experiencia, los desarrolladores que usan lenguajes como Go, Clojure y F #, cobran más que los desarrolladores que usan lenguajes como PHP y Visual Basic 6, con los mismos años de experiencia.

El ‘Informe Immune’ destaca también que entre el 70% y el 80% de los desarrolladores son empleados a tiempo completo. Además, alrededor de una cuarta parte de los desarrolladores afirman que querrían crear su propia empresa, una tendencia que despunta mucho más entre los menores de 25 años. No obstante, en EEUU los desarrolladores muestran una menor preferencia por trabajar como consultores independientes o ‘freelancers’.



