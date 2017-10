RTVE RETRANSMITIRÁ ESTE VIERNES LA ENTREGA DE LOS PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS

RTVE retransmitirá este viernes en directo, a partir de las 18.00 horas desde el Teatro Campoamor de Oviedo, la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

La gala podrá seguirse por La 1, Canal 24 Horas, TVE Internacional, Radio 5 y RTVE.es, con la narración de Alejandro Riego en televisión y de Tete Bonilla, de RTVE Asturias, en la radio.

La información se completará en los telediarios, que conectarán con los momentos más destacados de la jornada del viernes. Además, el 'Telediario 2', con Ana Blanco, se realizará desde Oviedo.

La repercusión de los premios y de la ceremonia, presidida por los Reyes, centraránel contenido de 'Audiencia Abierta' el sábado, e 'Informe Semanal' también ofrecerá un reportaje sobre los galardones y un análisis del discurso de Felipe VI en la entrega.

RNE informará de todos los detalles a través de sus boletines e informativos. Además, 'Las mañanas de RNE', con Alfredo Menéndez, viaja a la capital del Principado y desde allí entrevistará a su presidente, Javier Fernández; a la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, y a algunos de los premiados, como Karen Armstrong (Ciencias Sociales), Adam Zagajewski (Letras), Barry C. Barish (Investigación) o Mitchel Codding, representante de la Hispanic Society of America (Cooperación Internacional). Además, Manolo H.H también estará en Oviedo para contar el ambiente que vive la ciudad en 'España vuelta y vuelta'.

RTVE.es contará con un espacio en su web ('www.rtve.es/noticias/premios-princesa-asturias') en el que estarán disponibles los textos y vídeos de los discursos, la crónica de la entrega, análisis de lo más destacado y fotogalerías. Hay preparado un apartado específico para cada categoría y perfiles de los galardonados para conocer a fondo sus obras y trayectorias.

La Fundación Princesa de Asturias premia en 2017 a William Kentridge (Artes); Les Luthiers (Comunicación y Humanidades); Hispanic Society of America (Cooperación Internacional); los All Blacks (Deportes); Karen Armstrong (Ciencias Sociales); Adam Zagajewski (Letras); Rainer Weiss, Kip S. Thorne, Barry C. Barish y la Colaboración Científica Ligo (Investigación Científica y Técnica), y la Unión Europea (Concordia).

