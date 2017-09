REFUGIADOS. OXFAM INTERMÓN: “ESPAÑA HA QUEDADO TERCERA POR LA COLA EN ACOGIDA Y EL GOBIERNO SOLO HA PUESTO EXCUSAS”

Oxfam Intermón aseguró hoy que el Gobierno español no ha mostrado “ninguna voluntad” de acogida de refugiados y prueba de ello es que España ha quedado “tercera por la cola” en la UE en volumen de llegada de personas solicitantes de asilo.

La portavoz de la ONG, Paula San Pedro, dijo a Servimedia que tanto el Ministerio del Interior como Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno no han hecho más que poner “excusas que no se sostienen”, como la de que no hay personas disponibles en Grecia para ser traídas en España.

Oxfam Intermón presentó la semana pasada una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno español por este incumplimiento, e instó al Ejecutivo comunitario a que emplazara al Gabinete de Rajoy a hacerse cargo de la cuota de acogida que se le asignó. “No nos han contestado hasta hoy”, afirmó San Pedro, que no descartó que su organización pueda presentar una nueva denuncia si no le satisface el mecanismo permanente de acogida "no vinculante" que parece que está estudiando Bruselas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso