Si no es Puigdemont: ¿quién podría presidir la Generalitat?

Esta mañana Telecinco ha filtrado unos supuestos mensajes telefónicos entre Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat y Toni Comín, exconseller de Salut en la pasada legislatura (ambos fugados en Bruselas). En ese mensaje, Puigdemont reconoce que "le han sacrificado los suyos", en referencia a JxCat (antes PDeCAT) y sus socios de ERC.

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim!