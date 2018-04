PRESUPUESTOS. EL GOBIERNO BASA EN LA “CONFIANZA” A LAS AUTONOMÍAS EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Gobierno reconoció este martes que la inversión de los 200 millones de euros comprometidos por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género depende de que las comunidades autónomas y ayuntamientos inviertan su parte, fijada en 120 millones, y que el proyecto de Presupuestos de 2018 no lo recoge específicamente, aunque se apela a la “confianza” de las distintas administraciones.



Así lo afirmó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en un encuentro con periodistas mantenido esta tarde en la sede del Ministerio, donde explicó por qué el proyecto de Presupuestos presentado hoy solo recoge 80 de los 200 millones de euros que obliga a invertir este año el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En concreto, el acuerdo compromete una dotación de 1.000 millones de euros en cinco años para combatir el machismo a repartir entre ayuntamientos (100 millones), comunidades autónomas (500 millones) y Estado (400 millones), de manera que para 2018 se invertirán 80 millones por parte del Gobierno central, 100 de autonomías y 20 de corporaciones locales.

Sin embargo, el proyecto de cuentas de 2018 tan sólo recoge los 80 millones de la Administración General del Estado, mientras que los 120 restantes no cuentan como financiación específica para el Pacto de Estado.

Según la ministra, el acuerdo al que se llegó con los gobiernos regionales y locales fue aumentar la financiación autonómica y local. De hecho, la partida para las comunidades autónomas se incrementa en 4.248 millones de euros, de los cuales –según Montserrat- deberán salir los 100 millones que las regiones invertirán en violencia de género.

No obstante, mientras que los 80 millones de euros sí están sellados por los Presupuestos para ser invertidos en la lucha contra la violencia machista, los 120 restantes no, según reconoció la propia ministra, quien apeló a la “confianza” en las comunidades autónomas para “que cumplan su parte”.

Los 80 millones de la Administración General del Estado se repartirán entre las diferentes áreas del Gobierno, ya que implica no sólo al departamento de la ministra Dolors Montserrat, sino también a las carteras de Interior, Justicia, Empleo y Seguridad Social y Hacienda y Función Pública.

La partida más voluminosa de este aumento presupuestario para cumplir con el pacto va destinada al Ministerio de Interior, que contará este año con 43 millones de euros adicionales para aumentar los efectivos que atienden a las víctimas, adecuar las comisarías al bienestar de las víctimas, mejorar la comunicación y otros planes policiales.

Por su parte, al Ministerio de Justicia se han asignado 13,6 millones de euros, de los cuales 4,5 irán a parar a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. También se refuerza la asistencia jurídica gratuita especializada para las víctimas con 4,2 millones de euros, mientras que las unidades de valoración forense integral contarán con 3,8 millones de euros adicionales para cumplir el pacto.

“MAYOR PRESUPUESTO DE LA HISTORIA”

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social contará con 12,2 millones de euros que tendrá que invertir exclusivamente en la Renta Activa de Inserción para las víctimas y en mejorar la protección no contributiva de orfandad con 5 millones de euros. El Ministerio de Hacienda y Función Pública tendrá dos millones de euros para las ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad gestionará solo un 4,6% de los 200 millones contra la violencia de género, con 9,2 millones que se sumarán al presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y campañas y para llevar a cabo una macroencuesta sobre violencia machista, a la que se destinarán 30.000 euros.

Para Montserrat, desde el Gobierno “hemos cumplido” y espera que las comunidades y ayuntamientos, aunque no tengan la obligación presupuestaria de ejecutarlo, inviertan su parte para cumplir con el pacto. Y es que si todas las administraciones cumplen, este año se estaría invirtiendo un total de 408 millones de euros contra la violencia de género, el “mayor presupuesto de la historia contra esta lacra”, concluyó la ministra.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso