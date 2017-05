LA PLATAFORMA ‘COMPARTE TU ENERGÍA’ PERMITE QUE LAS PERSONAS CIEGAS ENCUENTREN GUÍA PARA SALIR A CORRER

El grupo energético EDP presentó este martes ‘Comparte tu energía’, una plataforma 'online' que, con la colaboración de la ONCE y de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), facilita que todas aquellas personas ciegas o con discapacidad visual que quieran salir a correr encuentren a personas dispuestas a ser sus guías.

La presentación tuvo lugar en el WiZink Center de Madrid (antiguo Palacio de los Deportes), en un acto en el que estuvieron el consejero director general de EDP España, Javier Sáenz de Jubera, y el presidente de la FEDC y director ejecutivo de Autonomía Personal, Atención al Mayor, Ocio y Deporte de la ONCE, Ángel Luis Gómez, así como el atleta olímpico Martín Fiz y el atleta internacional ciego Pablo Cantero, protagonistas del video promocional de ‘Comparte tu energía’.

La plataforma permite a la persona registrarse como corredor ciego o como guía y le pide que rellene un perfil, detallando si es corredor habitual o no, en cuánto tiempo realiza determinadas distancias, provincia, lugares de entrenamiento y disponibilidad para entrenar, para poder mostrarle como primeras opciones aquellos ‘runners’ con los que más características tiene en común.

Posteriormente, una vez encontrada la pareja perfecta para correr, la plataforma permite contactar a través de un chat interno, desde el que se puede concertar una cita. Además, la aplicación permite buscar a corredores concretos, introduciendo su nombre y apellidos en el buscador.

Asimismo, en 'www.compartetuenergía.com' hay tutoriales en los que se explican los detalles de correr acompañados para aquellos que no estén familiarizados con esta práctica, así como videos en los que Fiz y Cantero dan consejos para tener una experiencia completa y satisfactoria.

“MUCHA GENTE NECESITA AYUDA”

Gómez hizo hincapié en que ‘Comparte tu energía’ en “una iniciativa que veníamos echando en falta porque hay mucha gente que necesita ayuda” para salir a correr y que al no encontrar a nadie dispuesto a hacer de guía, no tiene más remedio que quedarse en casa. “Más de un millón de personas con algún tipo de patología visual va a poder disfrutar de esta labor”, agregó.

Por su parte, Fiz, que en el ‘spot’ tuvo que correr con los ojos cerrados, relató el “miedo” que experimentó ante una posible caída y añadió que este evento ha sido “el más enriquecedor” que ha realizado en su vida y animó a la población a que se apunte a la plataforma y viva la experiencia de ser corredor guía.

Finalmente, Cantero destacó la importancia de la figura de un guía, porque “además de salvar esos obstáculos y dificultades que me puedo encontrar”, se trata también de “hacerme ver y disfrutar de los kilómetros que estoy corriendo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso