EL PLANETA SE CALENTARÁ 1,3 GRADOS EN 2100 AUNQUE CESEN LAS EMISIONES CONTAMINANTES

El calentamiento global no se detendrá repentinamente aunque cesen de forma inmediata todas las emisiones causadas por combustibles fósiles porque el planeta será 1,3 grados más caliente a finales de siglo respecto de la era preindustrial, lo que se acerca al objetivo crítico de 1,5 grados que debe evitarse y está recogido en el Acuerdo de París.

Así lo aseguran Thorsten Mauritsen, del Instituto Max Planck de Meteorología (Alemania), y Robert Pincus, de la Universidad de Colorado en Boulder (Estados Unidos), en un estudio publicado en la revista ‘Nature Climate Change’.

El estudio indica que el clima es un sistema extremadamente inmóvil que reacciona sólo lentamente a los cambios y tarda mucho tiempo en recuperar el equilibrio. Los investigadores aseguran que esto ocurre con el cambio climático, que comenzó con la era industrial.

Sin embargo, Mauritsen apunta que “el exceso de energía que actualmente alimenta al sistema de la Tierra es absorbido principalmente por los océanos”, con lo que si no estos no existieran, la temperatura de la atmósfera aumentaría aún más rápidamente.

Mauritsen añade que el enorme volumen de agua en los océanos del planeta necesita mucho tiempo para calentarse, por lo que los ecosistemas oceánicos se quedan siempre detrás en el calentamiento global y continuarán calentándose incluso si los seres humanos dejan de emitir gases de efecto invernadero.

No obstante, los océanos absorberán menos calor de la atmósfera con el tiempo y el efecto de enfriamiento disminuirá. Después de miles de años, el sistema climático alcanzaría de nuevo el equilibrio.

Mauritsen y Pincus determinaron la magnitud de ese ‘calentamiento comprometido’ (es decir, el ya causado por emisiones anteriores y que sólo ocurrirá en el futuro) con un método sencillo. A diferencia de estudios previos, prescindieron de modelos climáticos complejos y basaron su análisis en datos observacionales. Después estudiaron la sensibilidad de la reacción del calima a los gases de efecto invernadero.

Los científicos parten de la base de que todas las emisiones de gases de efecto invernadero cesan abruptamente en 2017. En ese caso, el calentamiento global llegaría a 1,3ºC a finales de este siglo respecto de los niveles preindustriales.

Al incorporar el hecho de que los océanos reaccionan lentamente como sumidero de dióxido de carbono (CO2) que absorben de la atmosfera, el calentamiento se reduciría a 1,1ºC.

Por último, Mauritsen y Pincus señalan que hay un 13% de probabilidades de que las emisiones ya liberadas sean suficientes para calentar la Tierra en 1,5ºC más a finales de este siglo.

