1.200 PERSONAS MURIERON EN LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS EN 2017, LA CIFRA MÁS ALTA EN CINCO AÑOS

Un total de 1.200 personas perdieron la vida en las carreteras españolas en 2017, lo que supone la cifra más elevada desde 2012 y el segundo año consecutivo de ascenso de la mortalidad por accidentes de tráfico, lo que no sucedía desde hace casi dos décadas con los repuntes seguidos de 1997 y 1998.



El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, presentó este miércoles el balance de accidentes ocurridos en las vías interurbanas españolas en 2017, con datos provisionales contabilizados a un máximo de 24 horas de los siniestros. Además, dio a conocer las acciones ejecutadas el año pasado y las medidas que desarrollará durante 2018 en materia de seguridad vial.

Serrano señaló que el año pasado se produjeron 1.067 accidentes mortales (28 más que el año anterior), en los que fallecieron 1.200 personas (+39) y 4.837 resultaron heridas graves y necesitaron hospitalización (-336).

Subrayó que el año pasado hubo 408,5 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras (16,4 millones más que en 2016) y se matricularon 1.787.242 vehículos, con lo que el parque automovilístico se acerca a 33 millones.

Serrano indicó que, en comparación con 2013 (año en el que se frenó la reducción de la mortalidad en las carreteras), el año pasado hubo ascensos del 88% en matriculaciones de vehículos y del 15% en los movimientos en las vías interurbanas, por un 6% de las víctimas mortales, con lo que recalcó que “algo tiene que ver en términos de seguridad vial” los incrementos del parque automovilístico y de los viajes por carretera.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La mayor parte de los fallecidos en carretera fueron hombres (78%) y hubo un descenso entre los mayores de 65 años (181, por 240 de 2016), pero un aumento en el grupo de 25 a 34 años (+37%), el de 55 a 64 años (+16%) y los niños (21, tres más).

Todas las comunidades autónomas registraron incrementos de víctimas mortales, salvo Galicia (-29), Comunidad Valenciana (-17), País Vasco (-6), Navarra (-3) y La Rioja y Castilla y León (-1), en tanto que la mortalidad se estancó en Baleares. Los mayores repuntes se dieron en Castilla-La Mancha (+19), Comunidad de Madrid (+16), Cataluña (+15), Andalucía (+14) y Murcia (+12).

El 77% de los fallecimientos tuvieron lugar en vías concencionales (792, 30 más que en 2016), mientras que en las autopistas y las autovías hubo un ligero descenso (239, seis menos). Un 24% de los conductores y pasajeros muertos en turismos y furgonetas no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente y quienes no usaron ese dispositivo ascendieron de 149 en 2016 a 175 en 2017.

Con estas cifras, 2017 fue el segundo año seguido de ascenso de la mortalidad en las vías interurbanas, después de que entre 2003 (3.993 fallecidos) y 2016 (1.131) se encadenaran 12 años consecutivos de descenso de la siniestralidad con una reducción de 2.862 víctimas mortales en ese periodo, que fue el de mayor caída desde que la DGT comenzara en 1960 a contabilizar datos de accidentes.

El registro histórico de la DGT, recogido por Servimedia, refleja que la última vez que se registraron dos años seguidos de repunte de muertos por accidentes de tráfico fue hace casi dos décadas, puesto que de 3.905 fallecidos de 1996 se pasó a 3.937 en 1997 y 4.237 en 1998.

CAMBIO DE TENDENCIA

Los ‘años negros’ desde 1960 comprenden de 1983 a 1989, cuando se incrementaron de forma continuada las cifras de fallecidos en las carreteras españolas, con una subida en ese tiempo de 2.223 muertos y hasta alcanzar el techo histórico de 5.940 víctimas mortales en vías interurbanas en 1989.

Con la llegada de la década de los 90, sólo ha habido siete años de aumento de la mortalidad (1995, 1997, 1998, 2000, 2003, 2016 y 2017), en tanto que en el periodo que va de 2003 a 2015 se registraron descensos anuales consecutivos en la cifra de fallecidos en las carreteras. Ello coincidió con la puesta en marcha del permiso por puntos, un nuevo régimen sancionador más efectivo y una reforma del Código Penal.

Sin embargo, ya en 2014 llegó la primera señal de cambio de tendencia porque no continuó con las notables reducciones en las cifras de siniestralidad en las carreteras españolas que se habían venido produciendo en la década anterior, con caídas anuales de entre 174 y 561 muertos.

Entonces, en 2014 hubo 1.132 fallecidos, sólo dos menos que en 2013, y ese estancamiento continuó en 2015, con 1.131 muertos, que ostenta hasta ahora el mínimo histórico. En 2016 se produjo el primer aumento después de 12 años, con 1.161 víctimas mortales, y 2017 se superó esta última cifra (1.200).



