LA PEDRIZA, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 19 DE ENERO

La Pedriza protagonizará el cupón de la ONCE del próximo jueves, 19 de enero, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este entorno natural de la Comunidad de Madrid, situado en Manzanares el Real, donde la escalada y el senderismo hacen las delicias de miles de personas.

El delegado territorial de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo Paz, y el alcalde del Ayuntamiento de Manzanares El Real, Oscar Cerezal Orellana, presentaron este cupón acompañados por el vicepresidente primero del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, David Olalla Vidal.

La Pedriza mezcla montaña, río y pantano, además de paisajes de gran belleza. Sus formaciones rocosas son un capricho de la Naturaleza. Es un gran batolito granítico, formado por riscos, paredes rocosas, canchales, arroyos y praderas. Esto hace que sea una zona de importante interés geológico, paisajístico y deportivo.

Este batolito granítico forma un relieve singular de montaña, único en la Península. Cuenta con unas 3.200 hectáreas, y tiene su origen en la era Paleozoica (periodo Carbonífero), con una antigüedad de 345-280 millones de años. En la parte oriental, La Pedriza está delimitada por el collado de la Ventana y el de la Dehesilla. En la zona occidental, las Milaneras, el circo de la Pedriza, y el ámbito más elevado del bloque o escalón suroccidental, la Peña del Yelmo.

Las 3.200 hectáreas pertenecen al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el espacio protegido más grande de la Comunidad de Madrid. La vegetación de La Pedriza mezcla el bosque mediterráneo con la vegetación de alta montaña. Pinos, acebos, alisos, castaños, brezos, jaras o piornos forman parte de la flora de esta zona, poblada por una interesante fauna salvaje entre la que destacan cabras montesas, ciervos, jabalíes, gatos monteses, zorros. Así como aves: el autillo, el milano negro y el real, o el abejaruco.

La Pedriza se encuentra en una zona en la que el clima es mediterráneo continentalizado, que se caracteriza por unas temperaturas que varían mucho del verano al invierno. La altura influye en el clima.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es'.

