LA ONCE CONVOCA LOS IX PREMIOS SOLIDARIOS FALLERA

La ONCE ha convocado los IX Premios Solidarios Fallera, en los que se otorgarán galardones a las comisiones falleras en modalidades temáticas sobre colaboración internacional, donaciones a obras sociales, contra las barreras sociales y a aquellas comisiones falleras que participen por primera vez en estos premios solidarios y al proyecto más completo e innovador.

La ONCE ha querido sumarse así al reconocimiento del trabajo realizado por las comisiones falleras, "que dedican parte de su tiempo y esfuerzo a construir una sociedad más solidaria y accesible para todos".

Estos premios pretenden fomentar e impulsar el interés de las comisiones falleras en desarrollar acciones sociales, humanitarias o de accesibilidad para personas con discapacidad.

Tendrá cabida cualquier actividad realizada por las comisiones falleras que aporte algún beneficio a personas y que ayude a la sensibilización de la sociedad en áreas como la inclusión social, proyectos humanitarios, lucha contra la pobreza, ayuda a la infancia, vida normalizada de personas con capacidades diferentes y cualquier otro proyecto solidario.

La acción solidaria deberá estar comprendida entre el 1 de febrero de 2016 y el 1 de febrero de 2017, y el plazo de recepción de los trabajos en la Secretaría de la Junta Central Fallera finalizará el 6 de febrero de 2017. La entrega de premios se llevará a cabo en el transcurso de la XIV Gala de la Solidaridad, organizada por la Junta Central Fallera.

Los trabajos presentados por las diferentes comisiones falleras serán valorados por el jurado de los Premios ONCE Solidaridad Fallera, formado por representantes de la Junta Central Fallera, la ONCE, el Cermi y el mundo fallero.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso